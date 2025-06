Kopitar získal tretíkrát v kariére trofej Lady Byngovej

New York 12. júna (TASR) - Slovinský hokejista Anže Kopitar z tímu Los Angeles Kings získal v zámorskej NHL prestížnu Trofej Lady Byngovej. Ocenenie v profilige od roku 1925 získava hokejista, ktorý najlepšie skĺbi športové majstrovstvo, slušnosť a zmysel pre fair play. Kapitán „kráľov” získal túto trofej tretíkrát v kariére.



Tridsaťsedemročný center nazbieral v tejto sezóne 67 bodov za 21 gólov a 46 asistencií a mal len štyri trestné minúty v 81 zápasoch. Kopitar získal Lady Byng Trophy aj v rokoch 2016 a 2023 a stal sa tretím hráčom v tomto storočí, ktorý dostal ocenenie trikrát. Štyrikrát získal trofej Pavel Dacjuk a trikrát Martin St. Louis.



Kopitara prekvapili s trofejou jeho deti, syn Jakob a dcéra Neža, ktoré mu ju priniesli počas rodinného golfu doma v Slovinsku. „Myslel som si, že to bude len priateľská desaťjamková golfová partička a potom si dáme obed. Bolo to veľmi príjemné prekvapenie, keď mi deti priniesli trofej na deviaty green,“ povedal Kopitar vo videu, ktoré zverejnil web sportsnet.ca. „Znamená to pre mňa veľa, hokej je fyzický šport, ale dá sa hrať aj slušne a byť džentlmenom. Pozerá sa na vás veľa ľudí, detí a chceme im ísť príkladom. Vážim si, že som toto ocenenie získal tretíkrát,” dodal Kopitar.



Na ocenenie boli okrem neho nominovaní aj útočník Tampy Bay Lightning Brayden Point, ktorý v 77 zápasoch nazbieral 82 bodov (42+40) a mal len sedem trestných minút a Jack Eichel, útočník Vegas Golden Knights, ktorý ziskom 94 bodov (28+66) vytvoril klubový rekord a pritom mal len štyri menšie tresty v 77 dueloch.