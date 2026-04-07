Kopúňa trápia pred Fínskom zranenia: Chceme aspoň bod
Stará Lesná 7. apríla (TASR) - Tréner slovenských futbalistiek Peter Kopúň musel spraviť niekoľko zmien v nominácii pred nadchádzajúcimi dvomi zápasmi kvalifikácie MS 2027. Svojmu tímu však verí a pred súbojom vo Fínsku proti domácemu družstvu si želá aspoň bod: „Chceme Fínsku zobrať body, dobrý by bol aj jeden. Tri by boli výborné, no sme pokorní,“ uviedol Kopúň na utorkovom zraze v Starej Lesnej.
Slovenky nastúpia o týždeň v utorok 14. apríla vo Fínsku a o štyri dni na to v Prešove proti Portugalsku. Tieto dva zápasy veľa napovedia o ich šanciach umiestniť sa v prvej polovici štvorčlennej tabuľky. Cesta na MS by však mohla viesť aj cez tretie miesto. „Dôležité je neskončiť medzi dvomi najhoršími tímami na tretích miestach, tí vypadávajú do ´céčka´. Už sme to raz zažili a nechceli by sme to znovu zažiť. Ak ste na druhej pozícii, tak máte lepšiu pozíciu v play off,“ poznamenal Kopúň.
Na zraze privítal aj obrankyňu Dianu Bartovičovú, no jej štart je otázny. „Diana ma informovala, že došlo k miernemu natrhnutiu zadného stehenného svalu. Deň pred zrazom však ešte odohrala zápas, takže uvidíme. Laura Retkesová nie je s nami na zraze, pretože v ligovom zápase utrpela pád na zápästie. Absolvuje röntgen a čaká ju lekársky posudok, po ktorom bude jasné, či sa k nám pripojí alebo nie. Ďalšia obrankyňa Diana Lemešová si vyvrtla členok, v Bratislave absolvuje vyšetrenie a po ňom budeme múdrejší. Definitívne vypadla Aneta Surová, ktorá si vážne zranila členok, bola tam krvná podliatina. Namiesto Anety prišla Nina Nárožná. Verím, že zostavu už nebudeme musieť meniť,“ prezradil Kopúň.
Bartovičová by slovenskému družstvu rada pomohla vo Fínsku aj v Prešove, no týždeň pred zápasom si netrúfla odhadnúť prognózu svojho zdravotného stavu. Do reprezentácie sa tešila, vrátila sa do nej prvýkrát od októbra 2025, keď ju opustila pre zdravotné problémy: „Dúfam, že to bude krásny a najmä bodový návrat. Tešila som sa na dievčatá a som rada, že som späť. S mojimi zdravotnými problémami som v určitom režime. Musím ho mať do istej miery upravený tak, ako ho mám upravený aj v klube. Nedokážem povedať dva dni vopred, ako to bude vyzerať.“
Slovenky odohrali za uplynulých šesť rokov sedem zápasov s Fínskom, z ktorých si odniesli dve remízy a päť prehier. „Je to pre nás známy súper. Napočítala by som veľa zápasov, ktoré sme proti nim odohrali, no nebolo v nich veľa víťazstiev. Fínky omladili svoj káder v nedávnych rokoch. Veľmi dobre sú na tom fyzicky a aj v šprintérskych súbojoch. Hrať sa bude na umelej tráve, čo je pre mňa osobne veľký limit, no verím, že pre ostatné dievčatá to bude lepšie. Nemôžeme sa na to vyhovárať. Bude sa hrať rýchlo a to by mohlo byť v náš prospech,“ poznamenala Bartovičová.
Tréner verí, že Slovenky sa vrátia k efektívnej hre a zo severu Európy si prinesú pozitívny výsledok. „Fínky sú súper, s ktorým sa chceme popasovať o druhé miesto v tabuľke. Po tom zápase sa zameriame na Portugalsko. Vieme, že Fínky majú kvalitu, preto sa musíme čo najlepšie pripraviť. Hrať sa bude na umelej tráve, ku ktorej sa dievčatá musia vrátiť. Proti Portugalsku sme si vyskúšali hru v hlbokom bloku, no veľmi nám to nesedí. Preto sa chceme vrátiť k hre zo strednej zóny a odtiaľ eliminovať kľúčové prihrávky súpera,“ konštatoval Kopúň.
Nádej vo výsledok, ktorý zvýši šance slovenského tímu na postup, netajila ani stredopoliarka Tamara Morávková: „S Fínkami je to vždy ťažký zápas, najmä z pohľadu kondície. Sú to veľmi behavé hráčky. Musíme byť zodpovedné v defenzíve a využiť nejaký protiútok. Verím, že dosiahneme čo najlepší výsledok.“
Nominácia SR na zápasy s Fínskom a Portugalskom:
Brankárky: Mária Korenčiová (Janov CFC), Martina Geletová (AP Orlen Gdaňsk), Anika K.H. Tothová (Halifax Tides FC)
Obrankyne: Laura Retkesková (AC Sparta Praha), Patrícia Fischerová (IF Brommapojkarna), Andrea Horváthová (GKS Górnik Leczna), Kristína Košíková, Diana Bartovičová (obe SK Slavia Praha), Diana Lemešová (SKN St. Pölten), Jana Vojteková (FC Bazilej), Nina Matušicová, Zuzana Nina Nárožná (obe Spartak Myjava)
Stredopoliarky: Dominika Škorvánková (FC Austria Viedeň), Mária Mikolajová (Hamburger SV), Victoria Kaláberová (GKS Gieska Katowice), Tamara Morávková, Martina Šurnovská (obe SK Slavia Praha), Ľudmila Maťavková (SKN St. Pölten), Patrícia Hmírová (GKS Gieska Katowice), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko), Dominika Gondová (ŠK Slovan Bratislava)
Útočníčky: Klaudia Fabová (AP Orlen Gdaňsk), Laura Žemberyová (FC Tatran Prešov)
tabuľka 3. skupiny B-divízie:
1. Portugalsko 2 2 0 0 6:0 6
2. Fínsko 2 1 0 1 3:3 3
3. SLOVENSKO 2 1 0 1 3:6 3
4. Lotyšsko 2 0 0 2 3:6 0
program SR:
utorok 14. apríla: Fínsko - SR /17.30/
sobota 18. apríla: SR - Portugalsko /16.00/
piatok 5. júna: SR - Fínsko /18.00/
utorok 9. júna: Lotyšsko - SR /19.00/
