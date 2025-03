Kopúňovi vypadla z nominácie pre zranenie Škorvánková

Nominácia SR na zápasy na Gibraltáre a v Moldavsku:



Brankárky: Mária Korenčiová (FC Freedom), Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Anika K.H. Tothová (Halifax Tides FC)



Obrankyne: Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Nina Matušicová (Spartak Myjava), Nina Matušicová (Spartak Myjava), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Aneta Surová (FC Slovan Liberec), Zuzana Nina Nárožná (Spartak Myjava), Szilvia Nagyová (KFC Komárno)



Stredopoliarky: Katarína Vredíková (Spartak Myjava), Karolína Bayerová (1.FC Slovácko), Michaela Ferencová (SK Slavia Praha), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Sofia Anna Škerdová (1. FC Slovácko), Victoria Kaláberová (AC Sparta Praha), Ľudmila Maťavková (RSC Anderlecht), Laura Retkesová (AC Sparta Praha)



Útočníčky: Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Patrícia Hmírová (RC Deportivo de La Coruna), Martina Šurnovská (Slavia Praha) Nikola Rybanská (OFI Crete Women FC), Klaudia Fabová (AP Orlen Gdaňsk)







Realizačný tím:



Tréner: Peter Kopúň



Asistent trénera: Michal Švihorík



Asistentka trénera: Lucia Haršányová



Tréner brankárov: Martin Krnáč



Kondičný tréner: Miroslav Seňan



Technický vedúci: Michal Vengloš



Media manažérka: Monika Jurigová



Športová psychologička: Petra Pačesová



Lekárka: Alice Kušnírová



Lekárka: Patrícia Dragunová



Fyzioterapeutka: Veronika Rybárová



Fyzioterapeut: Jaroslav Holub



Masér: Jindřich Ditrich

Bratislava 24. marca (TASR) - Trénerovi slovenských futbalistiek Petrovi Kopúňovi vypadla z nominácie na nadchádzajúce zápasy Ligy národov pre zranenie skúsená stredopoliarka Dominika Škorvánková. Jeho tím čakajú duely ligy C na pôde Gibraltáru (4. apríla) a Moldavska (8. apríla). Tohto súpera zdolali v úvodnom dueli 1:0 po výhre 3:0 nad Faerskými Ostrovmi a sú tak na čele prvej skupiny." povedal Kopúň pre web futbalsfz.sk.pokračoval ďalej Kopúň.Jeho zverenky sa stretnú v pondelok 31. marca a hneď v ten deň sa presunú na letisko do Viedne, odkiaľ odletia do Malagy. Zo Španielska sa presunú na Gibraltár.uzavrel Kopúň.