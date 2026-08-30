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Korchinski podpísal s Chicagom nový dvojročný kontrakt
Chicago si vybralo Korchinského v drafte 2022 zo siedmeho miesta.
Autor TASR
Chicago 30. augusta (TASR) - Účastník zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks si poistil na ďalšie dva roky služby kanadského obrancu Kevina Korchinského. Dvadsaťdvaročný zadák bol v pozícii obmedzeného voľného hráča.
Chicago si vybralo Korchinského v drafte 2022 zo siedmeho miesta. V predchádzajúcom ročníku hral primárne v AHL za Rockford, za Blackhawks si pripísal 13 štartov s bilanciou dvoch asistencií. Informovala agentúra AP.
Chicago si vybralo Korchinského v drafte 2022 zo siedmeho miesta. V predchádzajúcom ročníku hral primárne v AHL za Rockford, za Blackhawks si pripísal 13 štartov s bilanciou dvoch asistencií. Informovala agentúra AP.