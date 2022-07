Korčok o výkonoch Slovákov na atletickom ovále na EYOF

Banská Bystrica 25. júla (TASR) – V Banskej Bystrici sa v pondelok rozbehli prvé súťažné disciplíny v desiatich športoch na 16. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže EYOF 2022. V atletike malo Slovensko želiezko v ohni vo finále chodcov na 5 km. V deň svojich pätnástich narodenín sa na štart postavil talentovaný Lukáš Rosenbaum a napokon dokráčal do cieľa na 5. mieste.



„Zo začiatku sa mi išlo dobre, ale potom som mal problém s technikou. Keď som sa ocitol v penaltovej zóne, tak som si povedal, že to už musím dokončiť. Začal som ísť pomaly, na techniku. Dokončil som to, som šťastný aj za piate miesto. Je to moja prvá väčšia súťažná skúsenosť. Pripravoval som sa v Banskej Bystrici tri týždne., len škoda, že som sa nezladil s technikou,“ uviedol po pretekoch pondelkový oslávenec Rosenbaum, ktorý prišiel na Slovensko z Nemecka, kde päť rokov žil. Teraz bude študovať na strednej škole práve v meste pod Urpínom, kde sa EYOF 2022 koná.



Výkon svojho zverenca zhodnotil pre TASR tréner Juraj Benčík: „Lukáš prišiel do cieľa piaty, musel sa vyrovnať s technickým hendikepom, napokon to zvládol. Mali sme aj myšlienky na zisk jednej z medailí. Nemôžem hovoriť o sklamaní. Je to jeho prvý štart na veľkom podujatí. Ukázal, že príprava ide dobrým smerom. O dva roky bude určite patriť do reprezentačného družstva dorastencov, ktorí budú tu v Banskej Bystrici na majstrovstvách Európy súťažiť s tými najlepšími.“



Zo slovenských reprezentantiek sa prebojovali do finále svojich disciplín diaľkárka Ema Bendová z celkového druhého miesta a v behu na 400 metrov Lenka Gymerská, ktorá zabehla osobný rekord (56,10 s) a celkovo postupuje do finále z 3. miesta. V cieli netajila radosť: „Neočakávala som to vôbec. A už vôbec som nečakala, že si tak výrazne o sekundu a pol zlepším ´osobák´. Takže sa z toho veľmi teším. Teraz si hlavne do štvrtka oddýchnem a do finále dám maximum, úplne všetko zo seba, hlavne si to chcem užiť.“



Atletické disciplíny sa tešili na zrekonštruovanom štadióne SNP na banskobystrických Štiavničkách značnému záujmu divákov, hoci v prvý deň trvali len necelé dve a pol hodiny. „Som rád, že prišli na atletiku diváci. Na skrátený program hneď v prvý deň ich bolo na štadióne zhruba dve tisíc. To je úspech. Atmosféra je dobrá a bude podľa mňa gradovať. A čo sa týka pretekárov, mali sme iba jednu finálovú disciplínu, a to chôdzu na 5km, pretekal Lukáš Rosenbaum. Mal medailové ambície, je to mladý pretekár, prišiel k nám z Nemecka, ale má slovenské občianstvo a chce pretekať za Slovensko. Na medailu nedosiahol, aj keď nemal od nej ďaleko,“ uviedol pre TASR prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok, ktorého potešili aj mladé atlétky Gymerská s Bendovou. Verí, že sa k nim pridajú aj ďalší mladí slovenské atléti v kategórii 15 až 16 ročných na tomto podujatí: „Je to mladá veková kategória. Každý jeden z našich pretekárov môže prekvapiť. My máme najväčšiu výpravu, akú sme kedy mali. Dovedna 28 atlétov, to je maximálna kvóta, ktorú sme dostali. Myslím si, že každý zo slovenských atlétov môže prekvapiť.“