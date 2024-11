Korčok zostáva šéfom atlétov, novým viceprezidentom Tóth

Banská Bystrica 18. novembra (TASR) - Peter Korčok zostáva na čele Slovenského atletického zväzu (SAZ). Delegáti valného zhromaždenia SAZ v Banskej Bystrici ho zvolili za prezidenta aj na obdobie do roku 2028. Novým viceprezidentom SAZ sa stal Matej Tóth. Informoval o tom web atletika.sk.



Päťdesiatročný Korčok tak bude viesť slovenskú atletiku už vo štvrtom štvorročnom cykle. Bývalý chodecký reprezentant, účastník OH a viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) získal vo voľbách 59 hlasov, jeho protikandidát, bývalý olympionik, štvorstovkár a bobista, v súčasnosti metodik a tréner v Národnom športovom centre (NŠC) Marcel Lopuchovský dostal dôveru 24 delegátov.



Korčok vedie SAZ nepretržite od 20. októbra 2012, keď na poste vystriedal Máriu Mračnovú. Po zvolení sa poďakoval aj svojmu protikandidátovi Lopuchovskému, že ho motivoval ďalej pracovať v prospech slovenskej atletiky. "Verím, že náš vzťah bude korektný. Konkurencia, v akejkoľvek oblasti, totiž patrí k športu," uviedol pre web SAZ. "Do ďalšieho obdobia na čele SAZ vstupujem s rešpektom, lebo viem, že v súčasnej dobe viesť športový zväz nie je jednoduché. Nechýba mi však odhodlanie a motivácie posunúť atletiku ešte viac dopredu medzi naše kľúčové športové zväzy," načrtol Korčok svoje plány vo štvrtom funkčnom období.



Viceprezidentom SAZ sa s 59 hlasmi stal olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria 2016 Matej Tóth. Bývalý člen VV SAZ Rastislav Hrbáček získal 20 a niekdajší osemstovkár a účastník halových MS 2004 Roman Hanzel tri hlasy.



Do výkonného výboru SAZ do roku 2028 zvolili delegáti v 1. kole štvoricu Róbert Mittermayer, Jozef Repčík, Silvia Hanusová, Veronika Ľašová, v 2. kole uspeli aj Ján Gigac a Zoran Kollarovič. Členom VV sa na základe návrhu komisie športovcov SAZ stal aj dvojnásobný strieborný medailista zo Svetových univerziád, piaty na OH 2016 v Riu, finalista MS i ME kladivár Marcel Lomnický a miesto členky vo VV vyplývajúce z funkcie potvrdilo valné zhromaždenie aj členke rady Európskej atletiky (EA) Anne Kirnovej.



Delegáti schválili na post predsedu disciplinárnej komisie Petra Fila. Jediný kandidát na post šéfa arbitrážnej rady, doterajší predseda Marián Kalabus, zostal vo funkcii aj na ďalšie štyri roky. Za čestného člena SAZ schválili delegáti doterajšieho viceprezidenta Ladislava Asványiho.