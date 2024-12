Korčuliarska únia povolila Rusom a Bielorusom účasť na kvalifikáciách

Miláno 20. decembra (TASR) - Ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, rýchlokorčuliari a reprezentanti v šortreku dostanú šancu kvalifikovať sa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine pod neutrálnou vlajkou. V piatok o tom informovala Medzinárodná korčuliarska únia (ISU).



ISU dodala, že obe krajiny môžu do krasokorčuliarskej kvalifikácie v Číne v septembri 2025 vyslať jedného reprezentanta do každej disciplíny a dvoch v prípade párových súťaží. Štyria športovci z Ruska a Bieloruska môžu súťažiť v rýchlokorčuľovaní a šortreku. V tímových súťažiach a štafetách sa nepredstavia.



Únia prijala rozhodnutie v súlade s Medzinárodným olympijským výborom (MOV), ktorý v lete pustil ruských a bieloruských športovcov na OH 2024 v Paríži za prísnych podmienok napriek prebiehajúcej vojne na Ukrajine.



"ISU pri svojom rozhodovaní vzala do úvahy aj mierovú účasť športovcov z oboch krajín na OH 2024 v Paríži. S ohľadom na túto perspektívu potvrdzujeme svoj záväzok podporovať bezpečné, mierové a spravodlivé súťaže počas ZOH v Miláne a Cortine v roku 2026," citovala z vyhlásenia únie agentúra DPA.



Súťažiť budú môcť iba tí športovci, ktorí nebudú verejne podporovať vojnu a nemôžu byť spojení s ruskou alebo bieloruskou vojenskou alebo inou bezpečnostnou organizáciou.