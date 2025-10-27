Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Korčuliarska únia vyšetruje balistickú strelu v rukách čínskeho páru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kým Žen Ťün-fej a jej partner Sing Ťia-ning čakali na výsledky svojej jazdy, na obrazovkách sa objavili s veľkou hračkou v tvare balistickej strely s nápisom DF-61.

Autor TASR
Lausanne 27. októbra (TASR) - Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) vyšetruje kuriózny prípad po tom, čo sa čínsky tanečný pár objavil na obrazovkách s hračkárskou balistickou strelou.

Incident sa stal počas pretekov krasokorčuliarskej série Grand Prix v Čchung-čchingu. Kým Žen Ťün-fej a jej partner Sing Ťia-ning čakali na výsledky svojej jazdy, na obrazovkách sa objavili s veľkou hračkou v tvare balistickej strely s nápisom „DF-61“. Ide o skratku Tung-feng 61, medzikontinentálnej balistickej strely schopnej niesť jadrové hlavice, ktorú oficiálne predstavili v septembri v Pekingu.

ISU si je vedomá, že medzi hračkami, ktoré diváci hodili na ľad po vystúpení na podujatí ISU Grand Prix Číny 25. októbra, sa zrejme nachádzala aj nevhodná plyšová hračka. Tú následne držali korčuliari, ktorí práve vystupovali. ISU vyjadruje ľútosť nad incidentom a bude ho ďalej vyšetrovať,“ uviedla únia v stanovisku pre agentúru AP.

Žen Ťün-fej a Sing Ťia-ning obsadili na podujatí ôsme miesto. Z víťazstva sa tešili Madison Chocková a Evan Bates z USA.
