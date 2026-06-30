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Korčuľovanie:Povolili návrat Rusov a Bielorusov pod neutrálnou vlajkou

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

ISU povolila obmedzenému počtu ruských a bieloruských športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou na zimných hrách v Miláne a Cortine v súlade s odporúčaniami MOV.

Autor TASR
Paríž 30. júna (TASR) - Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) v utorok oznámila, že ruskí a bieloruskí pretekári sa budú môcť vrátiť do medzinárodných súťaží v sezóne 2026/27 ako neutrálni športovci.

Športovci reprezentujúci Rusko a Bielorusko budú môcť súťažiť bez predmetov štátneho uznania, a to bez štátnych vlajok, štátnych dresov a štátnych hymien. Účasť bude podmienená štatútom neutrálnych športovcov,“ uviedla vo vyhlásení ISU. Tá vylúčila ruských a bieloruských pretekárov zo svojich súťaží po invázii na Ukrajinu v roku 2022.

ISU povolila obmedzenému počtu ruských a bieloruských športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou na zimných hrách v Miláne a Cortine v súlade s odporúčaniami MOV.
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