Korda sa vo finále turnaja ATP v Delray Beach stretne s Paulom
Sebastian Korda (USA) - Flavio Cobolli 7:6 (1).
Autor TASR
Delray Beach 22. februára (TASR) - Americký tenista Sebastian Korda sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v americkom Delray Beach. V semifinálovom stretnutí zdolal tretieho nasadeného Taliana Flavia Cobolliho 7:6 (1), 6:1. V súboji o titul sa stretne so svojím krajanom Tommym Paulom, ktorý v pozícii nasadenej päťky vyhral nad ďalším Američanom Learnerom Tienom 4:6, 6:4, 6:3.
dvojhra - semifinále:
Sebastian Korda (USA) - Flavio Cobolli 7:6 (1), 6:1, Tommy Paul (USA-5) - Learner Tien (USA-4) 4:6, 6:4, 6:3
