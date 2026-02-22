Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Korda sa vo finále turnaja ATP v Delray Beach stretne s Paulom

Americký tenista Sebastian Korda. Foto: TASR/AP

Sebastian Korda (USA) - Flavio Cobolli 7:6 (1).

Autor TASR
Delray Beach 22. februára (TASR) - Americký tenista Sebastian Korda sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v americkom Delray Beach. V semifinálovom stretnutí zdolal tretieho nasadeného Taliana Flavia Cobolliho 7:6 (1), 6:1. V súboji o titul sa stretne so svojím krajanom Tommym Paulom, ktorý v pozícii nasadenej päťky vyhral nad ďalším Američanom Learnerom Tienom 4:6, 6:4, 6:3.



dvojhra - semifinále:

Sebastian Korda (USA) - Flavio Cobolli 7:6 (1), 6:1, Tommy Paul (USA-5) - Learner Tien (USA-4) 4:6, 6:4, 6:3
