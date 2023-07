Kórejčan Lee Kang-in posilnil Paríž St. Germain

Paríž 8. júla (TASR) - Novou posilou Paríža St. Germain sa stal juhokórejský futbalista Lee Kang-in. Dvadsaťdvaročný krídelník, respektíve ofenzívny stredopoliar prichádza do francúzskej metropoly zo španielskeho klubu RCD Mallorca, s úradujúcim šampiónom Ligue 1 podpísal podľa DPA kontrakt do roku 2028.



Lee Kang-in odohral v minulej sezóne za Mallorcu 39 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých dal šesť gólov. Podľa médií PSG zaplatil za jeho prestup približne 22 miliónov eur. Počas tohto týždňa angažovali Parížania aj slovenského reprezentanta Milana Škriniara, 28-ročný obranca podpísal s klubom päťročný kontrakt do 30. júna 2028.