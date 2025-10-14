Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. október 2025Meniny má Boris
Kórejčania zdolali Paraguaj 2:0, Brazília prehrala v Japonsku 2:3

Juhokórejský Eom Ji-sung je oslavovaný juhokórejským Son Heung-minom po strelení úvodného gólu počas medzinárodného priateľského futbalového zápasu medzi Južnou Kóreou a Paraguajom na štadióne Seoul World Cup Stadium v Soule, Južná Kórea, v utorok 14. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Kórejský futbalový zväz si pred úvodným hvizdom uctil kapitána domácich Sona Heung-mina, ktorý si v piatkovom súboji s Brazíliou (0:5) pripísal 137. reprezentačný štart.

Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Kórejskí futbalisti zvíťazili v utorkovom prípravnom zápase nad Paraguajom 2:0. O domácom triumfe rozhodli Eom Ji-Sung a Oh Hyeon-Gyu. Kórejský futbalový zväz (KFA) si pred úvodným hvizdom uctil kapitána domácich Sona Heung-mina, ktorý si v piatkovom súboji s Brazíliou (0:5) pripísal 137. reprezentačný štart a vytvoril nový rekord v počte odohraných zápasov v drese národného tímu.

V ďalšom stretnutí prehrali Brazílčania v Japonsku 2:3. Po prvom polčase viedli zásluhou Paula Henriqueho a Gabriela Martinelliho, no po zmene strán zariadili triumf domácich Takumi Minamino, Keito Nakamura a Ajase Ueda.

prípravné zápasy:

Japonsko - Brazília 3:2 (0:2)

Góly: 52. Minamino, 62. Nakamura, 71. Ueda - 26. Paulo Henrique, 32. Martinelli



Kórejská republika - Paraguaj 2:0 (1:0)

Góly: 45. Eom, 75. Oh
