Kórejčania zdolali Portugalsko a postúpili do osemfinále

H-skupina – 3. kolo:



Kórejská republika – Portugalsko 2:1 (1:1)



Góly: 27. Kim Young-gwon, 90.+1. Hwang Hee-chan - 5. Horta. ŽK: Lee Kang-in, Hwang Hee-chan (obaja Kór. rep.). Rozhodovali: Tello – Brailovsky, Chade (všetci Arg.), 44.097 divákov.



Kórejská republika: Kim Seung-gyu – Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon (81. Son Jun-ho), Kim Jin-su – Jung Woo-young, Hwang In-beom, Lee Kang-in (81. Hwang Ui-jo) – Lee Jae-sung (65. Hwang Hee-chan), Cho Gue-sung (90.+3. Cho Yu-min), Son Heung-min



Portugalsko: Costa – Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo – Neves (65. Leao), Matheus Nunes (65. Palinha), Joao Mario (81. B. Silva) – Vitinha (81. W. Carvalho), Ronaldo (65. Andre Silva), Horta

Hráči Južnej Kórey oslavujú na konci futbalového zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Portugalskom na štadióne Education City Stadium v ​​Al Rayyan v Katare v piatok 2. decembra 2022. Foto: TASR/AP



konečná tabuľka H-skupiny:



1. Portugalsko 3 2 0 1 6:4 6*



2. Kórejská rep. 3 1 1 1 4:4 4*



3. Uruguaj 3 1 1 1 2:2 4



4. Ghana 3 1 0 2 5:7 3



* - postup do osemfinále

Al Raján 2. decembra (TASR) - Futbalisti Kórejskej republiky zvíťazili v záverečnom stretnutí H-skupiny na MS v Katare nad Portugalskom 2:1. Zabezpečili si tým postup medzi šestnásť najlepších tímov, keď skončili na druhom mieste pred Uruguajom vďaka vyššiemu počtu strelených gólov (4:2) pri vyrovnanom bodovom konte i skóre.Hrdinom druhého ázijského osemfinalistu bol striedajúci Hwang Hee-chan, ktorý rozhodol v 90.+1. minúte. Portugalci napriek prehre obsadili v skupine prvé miesto so ziskom 6 bodov.Kórejčania nastúpia na osemfinálový zápas v pondelok 5. decembra v Dauhe proti víťazovi G-skupiny. Portugalcov čaká o deň neskôr druhý tím z "géčka".Pokiaľ si chcel ázijský zástupca zachovať šance na postup do osemfinále, stála pred ním náročná úloha – zdolať favorizované Portugalsko. Kórejčania v úvodnej desaťminútovke boli častejšie v držaní lopty, ale gólovú príležitosť si nevypracovali. Naopak, v 5. minúte udreli Portugalci, keď previedol skvelé spracovanie dlhého pasu od Pepeho na pravom krídle Dalot, zvládol súboj 1 na 1 a prihrávkou pod seba našiel nabiehajúceho Hortu, ktorý otvoril skóre zápasu. V 17. minúte sa prvýkrát radovali Kórejčania, keď po prudkom centri Sona doklepol loptu do brány na zadnej žrdi Kim Jin-su, avšak z ofsajdového postavenia. O desať minút neskôr už radosť Juhokórejčanov neprekazil žiadny verdikt rozhodcu. Po prudkom rohu spadla lopta na chrbát brániaceho Ronalda, ktorý nešťastným spôsobom sklepol loptu pre Kim Young-gwona, a ten v páde prekonal brankára Costu. Portugalský kapitán mohol zaváhanie odčiniť v 42. minúte, po strele Vitinhu však z úrovne malého vápna netrafil hlavou priestor Kimovej brány.Hra sa od začiatku druhého dejstva odvíjala väčšinou na útočnej polovici Portugalska, ktoré držaním lopty kontrolovalo priebeh zápasu. Portugalci ale z územnej prevahy nevyťažili žiadnu gólovú príležitosť. V 67. minúte mohli inkasovať po zbytočnej strate lopty, ale prudká strela Hwang In-beoma mierila iba priamo na Costu. Kórejčanom sa krátil čas a na postup do osemfinále potrebovali zvíťaziť. V záverečnej štvrťhodine preto vrhli všetko do útoku. V prvej minúte nadstaveného času sa Ázijčania dočkali. Výbornú prácu odviedol Son, ktorý prihrávkou medzi nohy brániaceho hráča pripravil gólovú pozíciu pre striedajúceho Hwang Hee-chana a ten rozhodol o výhre Kórejskej republiky a postupe do osemfinále MS.