< sekcia Šport
Kórejčanka Čoi sa stala prekvapujúcou víťazkou na U-rampe
Pre 17-ročnú Kórejčanku je to najvýznamnejší úspech v kariére, v aktuálnom ročníku získala tri prvenstvá v rámci Svetového pohára a je priebežnou líderkou tejto disciplíny.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Livigno 12. februára (TASR) - Kórejská snoubordistka Čoi Ka-on sa stala na zimných olympijských hrách 2026 prekvapujúcou víťazkou na U-rampe. Sedemnásťročná Kórejčanka prekvapila vo svojej premiére doterajšiu suverénku tejto disciplíny Američanku Chloe Kimovú, ktorá mierila za ziskom tretieho zlata na ZOH, ale napokon skončila na druhej pozícii. Bronz si vybojovala Japonka Micuki Onová.
Pre 17-ročnú Kórejčanku je to najvýznamnejší úspech v kariére, v aktuálnom ročníku získala tri prvenstvá v rámci Svetového pohára a je priebežnou líderkou tejto disciplíny. Kimová sa mohla stať len historicky druhou snoubordistkou s troma zlatými medailami na ZOH, čím by dorovnala zápis svojho krajana a legendy tohto športu Shauna Whitea.
Od prvého kola poznačili medailové boje v Livigno Snow Parku početné pády pretekárok. Celkom rýchlo sa vyformovali potenciálne kandidátky na medaily, Onová získala za svoju jazdu v úvode známku 85,00. Obhajkyňa zlata Kimová neponechala nič na náhodu a hneď v prvom kole stanovila maximum - 88,00 bodu. Všetko už smerovalo ku korunovácii Američanky, ale Ka-on, ktorá nedokončila úvodné dve jazdy, si na záver pripravila najlepšiu kombináciu večera a so ziskom 90,25 bodu oslavovala pri svojej premiére zisk najcennejšieho kovu.
Pre 17-ročnú Kórejčanku je to najvýznamnejší úspech v kariére, v aktuálnom ročníku získala tri prvenstvá v rámci Svetového pohára a je priebežnou líderkou tejto disciplíny. Kimová sa mohla stať len historicky druhou snoubordistkou s troma zlatými medailami na ZOH, čím by dorovnala zápis svojho krajana a legendy tohto športu Shauna Whitea.
Od prvého kola poznačili medailové boje v Livigno Snow Parku početné pády pretekárok. Celkom rýchlo sa vyformovali potenciálne kandidátky na medaily, Onová získala za svoju jazdu v úvode známku 85,00. Obhajkyňa zlata Kimová neponechala nič na náhodu a hneď v prvom kole stanovila maximum - 88,00 bodu. Všetko už smerovalo ku korunovácii Američanky, ale Ka-on, ktorá nedokončila úvodné dve jazdy, si na záver pripravila najlepšiu kombináciu večera a so ziskom 90,25 bodu oslavovala pri svojej premiére zisk najcennejšieho kovu.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - snoubording:
ženy - U-rampa - finále: 1. Čoi Ka-on (Kór. rep.) 90,25 b, 2. Chloe Kimová (USA) 88,00, 3. Micuki Onová 85,00, 4. Sara Šimizuová 84,00, 5. Rise Kudová (všetky Jap.) 81,75, 6. Süe-tchung Cchaj 80,75, 7. Šao-tchung Wu (obe Čína) 78, 8. Bea Kimová (USA) 77,00, 9. Sena Tomitaová (Jap.) 68,25, 10. Queralt Castelletová (Šp.) 33,50
ženy - U-rampa - finále: 1. Čoi Ka-on (Kór. rep.) 90,25 b, 2. Chloe Kimová (USA) 88,00, 3. Micuki Onová 85,00, 4. Sara Šimizuová 84,00, 5. Rise Kudová (všetky Jap.) 81,75, 6. Süe-tchung Cchaj 80,75, 7. Šao-tchung Wu (obe Čína) 78, 8. Bea Kimová (USA) 77,00, 9. Sena Tomitaová (Jap.) 68,25, 10. Queralt Castelletová (Šp.) 33,50