Kórejčanky si po výhre nad Švédskom udržali nádej na postup

Reprezentantky Švédska v curlingu zvíťazili aj vo svojom šiestom vystúpení na ZOH 2026 nad Švajčiarskom 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

Postupovú istotu si mohli zabezpečiť Američanky, no nezvládli posledný end proti Veľkej Británii a prehrali 7:8.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 18. februára (TASR) - Reprezentantky Kórejskej republiky v curlingu si na ZOH 2026 udržali nádej na postup do bojov o medaily, keď v stredajšom zápase zdolali už isté semifinalistky zo Švédska 8:3. Postupovú istotu si mohli zabezpečiť Američanky, no nezvládli posledný end proti Veľkej Británii a prehrali 7:8.

Na turnaji štartuje desať tímov, do semifinále postúpia najlepšie štyri družstvá po základnej časti.



ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo - curling

ženy - základná skupina, 10. kolo:

Čína - Dánsko 7:8, USA - Veľká Británia 7:8, Švédsko - Kórejská republika 3:8
