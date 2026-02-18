< sekcia Šport
Kórejčanky si po výhre nad Švédskom udržali nádej na postup
Postupovú istotu si mohli zabezpečiť Američanky, no nezvládli posledný end proti Veľkej Británii a prehrali 7:8.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 18. februára (TASR) - Reprezentantky Kórejskej republiky v curlingu si na ZOH 2026 udržali nádej na postup do bojov o medaily, keď v stredajšom zápase zdolali už isté semifinalistky zo Švédska 8:3. Postupovú istotu si mohli zabezpečiť Američanky, no nezvládli posledný end proti Veľkej Británii a prehrali 7:8.
Na turnaji štartuje desať tímov, do semifinále postúpia najlepšie štyri družstvá po základnej časti.
ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo - curling
ženy - základná skupina, 10. kolo:
Čína - Dánsko 7:8, USA - Veľká Británia 7:8, Švédsko - Kórejská republika 3:8
