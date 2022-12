Kórejci bez šance. Brazília postúpila hladko do štvrťfinále MS

MS osemfinále:

Brazília - Kórejská republika 4:1 (4:0)



Góly: 7. Vinicius, 13. Neymar (z 11 m), 29. Richarlison, 36. Paqueta - 76. Paik Seung-Ho. Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Jeong Woo-yeong, 43.847 divákov.



Brazília: Alisson (80. Weverton) - Militao (63. Dani Alves), Marquinhos, Silva, Danilo (72. Bremer) - Casemiro - Paqueta, Neymar (80. Rodrygo) - Raphinha, Richarlison, Vinicius (72. Martinelli)

Kórejská republika: Kim Sung-kju – Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su (46. Hong Chul) – Hwang In-beom (65. Paik Seung-ho), Jeong Woo-yeong (46. Son Jun-ho) – Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung (74. Lee Kang-In), Son Heung-min – Cho Gue-sung (80. Hwang Ui-Jo)

Dauha 5. decembra (TASR) - Futbalisti Brazílie postúpili do štvrťfinále MS v Katare. V pondelkovom osemfinálovom dueli zdolali reprezentantov Kórejskej republiky 4:1, keď všetky góly dosiahli už v prvom polčase. V zápase o postup medzi najlepšie kvarteto turnaja sa stretnú s Chorvátmi.Po dvojzápasovej absencii zapríčinenej zranením sa do zostavy Brazílie vrátil Neymar a odohral 80 minút. V 13. minúte gólom z pokutového kopu zvýšil na 2:0, čím dosiahol svoj 76. gól v reprezentácii. Na brazílskeho rekordéra Pelého tak už stráca iba jeden presný zásah. Ďalšie góly Brazílčanov, ktorí už nasadili do hry všetkých 26 hráčov zo súpisky, zaznamenali Vinicius Junior, Richarlison a Lucas Paqueta.Brazília bola jednoznačný favorit zápasu a potvrdila to už v 7. minúte. Z prvej vážnejšej šance otvoril skóre Vinicius Junior, keď technickou strelou zužitkoval Raphinov center z pravej strany - 1:0. V 11. minúte Jeong Woo-yeong fauloval Richarlisona a Neymar strelou k ľavej žrdi zužitkoval penaltu - 2:0. Brazílčania hrali sebaisto, vytrvalo kombinovali a boli neustále ofenzívne nebezpeční. V 17. minúte sa k slovu dostali aj Kórejci, keď Hwang Hee-chan skúsil strelu spred šestnástky, ale brankár Alisson efektným zákrokom podržal svoj tím. Po polhodine hry bolo už 3:0 po tom, čo Richarlison elegantne skrotil loptu pred šestnástkou a následne zblízka zakončil rýchlu kombináciu s Marqinhosom a Thiagom Silvom. Po sérii ďalších pokusov o ofenzívu pridali Brazílčania aj štvrtý gól. V 36. minúte sa presadil Paqueta pohotovou strelou zvnútra šestnástky - 4:0. Brazílčania mali viacero zaujímavých príležitostí aj v nadstavenom čase, ale skóre už nezmenili.Kórejci už dve minúty po zmene strán ukázali, že sa ešte nevzdali, ale Son Heung-min nepotrestal Marquinhosovu chybu. V 54. minúte potešila oko diváka akcia Raphinhu, ktorý sa v šestnástke pohral s dvojicou súperov, ale brankár zmaril jeho strelu. V 68. minúte bolo rušno pred Alissonom po viacerých odrazených loptách, brankár Brazílie si však napokon poradil. V 76. minúte sa Kórejci dočkali, keď Paik Seung-Ho presnou strelou spoza šestnástky prekvapil Alissona - 4:1. Aj ďalší priebeh priniesol niekoľko zaujímavých situácií, ale skóre sa už nezmenilo.