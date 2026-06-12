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Kórejska republika vyhrala nad Českom 2:1
Českých futbalistov poslal do vedenia ich kapitán Ladislav Krejčí v 59. minúte, ale Kórejčania potom otočili skóre.
Autor TASR,aktualizované
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Guadalajara 12. júna (TASR) - Futbalisti Kórejskej republiky majú za sebou úspešný vstup do MS 2026. Vo svojom prvom zápase v mexickej Guadalajare zdolali v A-skupine Česko 2:1, keď dokázali otočiť nepriaznivý stav 0:1.
Českých futbalistov poslal do vedenia ich kapitán Ladislav Krejčí v 59. minúte, ale Kórejčania potom otočili skóre. Najskôr vyrovnal Hwang In-beom a na jeho gól nadviazal o 13 minút neskôr striedajúci Oh Hyeon-gyu.
Ďalší zápas odohrajú Česi vo štvrtok 18. júna o 18.00 SELČ s Juhoafrickou republikou, Kórejčanov čaká súboj v noci na piatok 19. júna o 3.00 SELČ proti domácemu Mexiku.
Kórejčania začali veľmi dobre, v úvode zápasu mali viac nebezpečných akcií. V 12. minúte mali aj prvú väčšiu šancu, keď si Kang-in nabehol, priklepol loptu na Son Humg-mina, ale jeho strelu zblokovala obrana Čechov. Kang-in onedlho opäť pohrozil, strelou z diaľky donútil Kovářa k prvému vážnemu zákroku. Na opačnej strane mohol skórovať Souček, ale po rohovom kope netrafil loptu ideálne a Kórejčania ju rýchlo poslali do bezpečia. Neskôr sa neujala ani strela Šulca. S blížiacim sa koncom prvého polčasu si potom opäť vzali slovo Kórejčania, ich najväčšia hviezda Son Heung-min si pekne potiahla loptu hranicu pokutového územia, ale poslal ju tesne vedľa ľavej žrde. Potom ešte raz pohrozili z ďalšej akcie, ale kombinácia v šestnástke im želaný efekt nepriniesla.
Po prestávke pokračovala hra v réžii Kórejčanov. Český brankár Kovář musel dvakrát zasahovať po pokusoch Hwang In-beoma a Lee Jaea-sunga. Onedlho opäť podržal svoj tím, keď Kórejčanom vyšla pekná akcia, v dobrej pozícii sa ocitol Son Heung-min. Tieto kritické chvíle Česi prežili a potom znenazdajky udreli. V 59. minúte si na dlhý aut Coufala nabehol kapitán Krejčí a hlavičkou dokázal prekonať Kim Sung-kjua - 0:1. Ich radosť však netrvala dlho. O osem minút neskôr dostal výbornú loptu do otvorenej českej obrany Hwang In-beom, zasekol si dvoch protihráčov a jemným oblúčikom poslal loptu do brány - 1:1. V 80. minúte napokon všetko rozuzlil Oh Hyeon-gyu, keď si pekne nabehol na prihrávku a rozhodol o víťazstve svojho tímu. Česi sa síce neskôr tešili z vyrovnania, ale gól Součeka neplatil, keďže jeho spoluhráč stál predtým v ofsajde. Ďalšiu šancu Hložeka zmaril výborným zákrokom Kim Sung-kju a brankár Kórejčanov nedovolil v závere skórovať ani Sadílkovi.
tabuľka:
1. Mexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Kórejská rep. 1 1 0 0 2:1 3
3. Česko 1 0 0 1 1:2 0
4. JAR 1 0 0 1 0:2 0
Českých futbalistov poslal do vedenia ich kapitán Ladislav Krejčí v 59. minúte, ale Kórejčania potom otočili skóre. Najskôr vyrovnal Hwang In-beom a na jeho gól nadviazal o 13 minút neskôr striedajúci Oh Hyeon-gyu.
Ďalší zápas odohrajú Česi vo štvrtok 18. júna o 18.00 SELČ s Juhoafrickou republikou, Kórejčanov čaká súboj v noci na piatok 19. júna o 3.00 SELČ proti domácemu Mexiku.
MS vo futbale - A-skupina:
Guadalajara
Kórejská republika - Česko 2:1 (0:0)
Góly: 67. Hwang In-beom, 80. Oh Hyeon-gyu – 59. Krejčí. Rozhodcovia: Omar - Abouelregal, Taha (všetci Eg.), ŽK: Lee Gi-hyuk, 44.985 divákov.
Kór. republika: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Sol Jong-u, Hwang In-beom (84. Kim Jin-kyu), Paik Seung-ho (84. Park Jin-seob), Lee Tae-seok (69. Eom Ji-sung) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (63. Hwang) – Son Heung-min (69. Oh Hyeon-gyu)
Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka (85. Chytil), Zelený – Provod (64. Sadílek), Šulc (64. Hložek) – Schick (64. Chorý)
Guadalajara
Kórejská republika - Česko 2:1 (0:0)
Góly: 67. Hwang In-beom, 80. Oh Hyeon-gyu – 59. Krejčí. Rozhodcovia: Omar - Abouelregal, Taha (všetci Eg.), ŽK: Lee Gi-hyuk, 44.985 divákov.
Kór. republika: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Sol Jong-u, Hwang In-beom (84. Kim Jin-kyu), Paik Seung-ho (84. Park Jin-seob), Lee Tae-seok (69. Eom Ji-sung) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (63. Hwang) – Son Heung-min (69. Oh Hyeon-gyu)
Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka (85. Chytil), Zelený – Provod (64. Sadílek), Šulc (64. Hložek) – Schick (64. Chorý)
Kórejčania začali veľmi dobre, v úvode zápasu mali viac nebezpečných akcií. V 12. minúte mali aj prvú väčšiu šancu, keď si Kang-in nabehol, priklepol loptu na Son Humg-mina, ale jeho strelu zblokovala obrana Čechov. Kang-in onedlho opäť pohrozil, strelou z diaľky donútil Kovářa k prvému vážnemu zákroku. Na opačnej strane mohol skórovať Souček, ale po rohovom kope netrafil loptu ideálne a Kórejčania ju rýchlo poslali do bezpečia. Neskôr sa neujala ani strela Šulca. S blížiacim sa koncom prvého polčasu si potom opäť vzali slovo Kórejčania, ich najväčšia hviezda Son Heung-min si pekne potiahla loptu hranicu pokutového územia, ale poslal ju tesne vedľa ľavej žrde. Potom ešte raz pohrozili z ďalšej akcie, ale kombinácia v šestnástke im želaný efekt nepriniesla.
Po prestávke pokračovala hra v réžii Kórejčanov. Český brankár Kovář musel dvakrát zasahovať po pokusoch Hwang In-beoma a Lee Jaea-sunga. Onedlho opäť podržal svoj tím, keď Kórejčanom vyšla pekná akcia, v dobrej pozícii sa ocitol Son Heung-min. Tieto kritické chvíle Česi prežili a potom znenazdajky udreli. V 59. minúte si na dlhý aut Coufala nabehol kapitán Krejčí a hlavičkou dokázal prekonať Kim Sung-kjua - 0:1. Ich radosť však netrvala dlho. O osem minút neskôr dostal výbornú loptu do otvorenej českej obrany Hwang In-beom, zasekol si dvoch protihráčov a jemným oblúčikom poslal loptu do brány - 1:1. V 80. minúte napokon všetko rozuzlil Oh Hyeon-gyu, keď si pekne nabehol na prihrávku a rozhodol o víťazstve svojho tímu. Česi sa síce neskôr tešili z vyrovnania, ale gól Součeka neplatil, keďže jeho spoluhráč stál predtým v ofsajde. Ďalšiu šancu Hložeka zmaril výborným zákrokom Kim Sung-kju a brankár Kórejčanov nedovolil v závere skórovať ani Sadílkovi.
hlasy po zápase /zdroj ČT Sport a FIFA/:
Hong Myungbo, tréner Kórejskej republiky: „Bol to náš prvý zápas a bol veľmi ťažký. Samotné víťazstvo ma teší, ale ešte pozitívnejšie je, že naši chlapci vyhrali tým, že sa nevzdali. Vedel som, že sme schopní zvíťaziť, takže za stavu 1:1 som chlapcom povedal, aby hrali ďalej tak ako doteraz.“
Miroslav Koubek, tréner ČR: „Kórejčania majú výborný výber miesta, vedia si nabehnúť na loptu, škoda, že sme to nezvládli. Mali sme po góle na 2:1 veľké šance a škoda, že sme aspoň jednu nepremenili. Mali sme dobré pasáže, Kórejčania mali veľa problémov s našou hrou vo vzduchu, ale musím priznať, že boli o niečo lepší.“
Ladislav Krejčí, autor prvého gólu v zápase: „Nezvládli sme to, prevláda vo mne sklamanie. Ale je to len začiatok, turnaj je dlhý. Musíme na toto zabudnúť a pripraviť sa na ďalší zápas. Hnevá ma, že sme dostali góly po identických situáciách, to sme mali zvládnuť lepšie.“
Hong Myungbo, tréner Kórejskej republiky: „Bol to náš prvý zápas a bol veľmi ťažký. Samotné víťazstvo ma teší, ale ešte pozitívnejšie je, že naši chlapci vyhrali tým, že sa nevzdali. Vedel som, že sme schopní zvíťaziť, takže za stavu 1:1 som chlapcom povedal, aby hrali ďalej tak ako doteraz.“
Miroslav Koubek, tréner ČR: „Kórejčania majú výborný výber miesta, vedia si nabehnúť na loptu, škoda, že sme to nezvládli. Mali sme po góle na 2:1 veľké šance a škoda, že sme aspoň jednu nepremenili. Mali sme dobré pasáže, Kórejčania mali veľa problémov s našou hrou vo vzduchu, ale musím priznať, že boli o niečo lepší.“
Ladislav Krejčí, autor prvého gólu v zápase: „Nezvládli sme to, prevláda vo mne sklamanie. Ale je to len začiatok, turnaj je dlhý. Musíme na toto zabudnúť a pripraviť sa na ďalší zápas. Hnevá ma, že sme dostali góly po identických situáciách, to sme mali zvládnuť lepšie.“
tabuľka:
1. Mexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Kórejská rep. 1 1 0 0 2:1 3
3. Česko 1 0 0 1 1:2 0
4. JAR 1 0 0 1 0:2 0
Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po prvom hracom dni (2 zo 104 zápasov):
1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika)
1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika)