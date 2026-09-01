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Kórejskú republiku dočasne povedie Španiel Moreno

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Povedie družstvo v septembrových a októbrových prípravných zápasoch.

Autor TASR
Soul 1. septembra (TASR) - Novým dočasným trénerom futbalovej reprezentácie Kórejskej republiky sa stal Robert Moreno, ktorý povedie družstvo v septembrových a októbrových prípravných zápasoch.

Kórejskú republiku čakajú na prelome rokov majstrovstvá Ázie v Saudskej Arábii (7. januára-5. februára). Národná asociácia (KFA) uviedla, že Moreno môže trénovať národný tím aj na tomto podujatí, ale bude to závisieť od výkonov tímu.

Družstvo nemalo trénera odkedy odstúpil Hong Myung-bo po prekvapujúcom vypadnutí v základnej skupine letných majstrovstiev sveta.

Polícia následne v auguste vykonala raziu v sídle KFA v rámci vyšetrovania Hongovho vymenovania v roku 2024. KFA sa tiež ospravedlnila za obvinenia, že poskytovala sexuálnu zábavu zahraničným rozhodcom.

Moreno bude viesť krajinu v domácich zápasoch proti Ekvádoru a Uruguaju v septembri a proti Venezuele a Uzbekistanu v októbri. Informovala agentúra AFP.
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