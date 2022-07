Korenčiová sa vrátila do Talianska, upísala sa nováčikovi z Coma

Bratislava 17. júla (TASR) - Brankárka slovenskej futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová sa vracia do Talianska. Po polročnom pôsobení v španielskom Levante sa rozhodla prestúpiť do tímu nováčika Serie A FC Como. Predtým tri a pol roka pôsobila v milánskom AC.



"Aj s agentom som hovorila, že by som chcela ísť do Talianska, kde som sa cítila lepšie. Samozrejme, hľadal aj v iných krajinách, keďže sme vopred nevedeli, čo sa podarí. Como bolo nakoniec najlepšie riešenie, čo sa týka podmienok, ale aj mňa osobne," citovala Korenčiovú stránka futbalsfz.sk.



FC Como je nováčik v Serii A, klub v uplynulých dňoch oznámil viacero nových tvárí, fanúšikovia sa tešia na najvyššiu súťaž. "Nie je to pre mňa úplne nová situácia v tíme nováčika. Keď som pôsobila v nemeckom Sande, postúpili sme z druhej ligy do prvej. Bol to tiež menší klub, ktorý sa snažil udržať vtedy v bundeslige. Myslím si, že to bude veľmi podobné. Como má vytvorené veľmi dobré zázemie, prišli nové hráčky. Verím, že to dopadne rovnako ako so Sandom, keď sme sa zachránili," dodala Korenčiová.