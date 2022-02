Koronavírus predčasne ukončil premiéru Austrálie v curlingových mixoch

Česi zdolali v mixoch USA 10:8 a zostali v hre o postup

curling - miešané tímy:



USA - Česko 8:10



Veľká Británia - Čína 6:5



tabuľka:

1. Taliansko 6 6 0



2. Švédsko 7 5 2



2. V. Británia 7 5 2



4. Kanada 6 4 2



5. Nórsko 6 3 3



6. USA 7 3 4



6. Česko 7 3 4



8. Švajčiarsko 6 2 4



9. Čína 7 2 5



10. Austrália 7 0 7



Peking 6. februára (TASR) - Tím Austrálie predčasne skončil svoje účinkovanie na olympijskom turnaji v curlingu miešaných tímov. Stalo sa tak po opakovanom pozitívnom teste na koronavírus u členky družstva Tahli Gillovej, informoval v nedeľu Austrálsky olympijský výbor (AOC).Austrálčania mali v curlingu pod piatimi kruhmi premiéru, v siedmich dueloch základnej časti nevyhrali ani raz a dávnejšie stratili šancu na postup do semifinále. Zostávajúce dve stretnutia už odohrať nemohli.Gillová mala podľa AOC už pred štartom súťaže pravidelne striedavo negatívne i pozitívne výsledky testov a na zápasy preto nastupovala iba na základe protokolu tzv. blízkych kontaktov. "," vysvetlili predstavitelia AOC.Peking 6. februára (TASR) - Českí reprezentanti zostali v hre o postup do semifinále na olympijskom turnaji miešaných tímov v curlingu. V Pekingu v prvom nedeľnom dueli zdolali USA 10:8 a v tabuľke im patrí šiesta priečka.Česi na prienik medzi elitné kvarteto potrebujú vyhrať zostávajúce dva duely proti obhajcom titulu Kanaďanom i proti Číne a čakať aj na výsledky ďalších stretnutí. Na čele súťaže v National Aquatics Centre sú bez prehry Taliani. Turnaj sa predčasne skončil pre v tabuľke poslednú Austráliu, keďže Tahli Gillová mala pozitívny test na koronavírus.Na olympiáde štartuje 10 družstiev, ktoré v prvej fáze odohrajú súboje v jednej skupine a najlepšie štyri postúpia do boja o medaily.