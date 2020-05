Koronavírus spôsobí ligám veľké škody, v ohrození je celý

Londýn 17. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila miliardové škody priemyslu na celom svete, výnimkou nie je ani futbal. Hoci sa pomaly hovorí o reštarte líg v Európe, už teraz je isté, že kluby čakajú obrovské straty. Analytici vypočítali, že aj v prípade riadneho dohratia sezóny, elitné európske súťaže prídu dovedna o viac ako tri a pol miliardy libier.



Ešte hrozivejšie čísla hrozia, ak sa ročník nepodarí dokončiť. Podľa BBC prídu v takom prípade najlepšie európske ligy o vyše 6,2 miliardy libier. Väčšinu súťaží prerušili v polovici marca, dosiaľ sa podarilo reštartovať iba nemeckú bundesligu. Otáznik visí aj nad pokračovaním Ligy majstrov, tú by mohli spustiť v auguste.



Neistá situácia ohrozuje aj budúci ročník 2020/2021. Odborníci neustále pripomínajú riziko druhej vlny pandémie, tá môže ohroziť divácku účasť minimálne v úvode novej sezóny. Do úvahy však prichádzajú aj prázdne tribúny počas celého ročníka, to by výrazne ovplyvnilo príjmy, najmä, veľkých klubov. Odborníci vypočítali, že ušlý zisk zo vstupného by iba v Premier League dosiahol takmer 900 miliónov libier. Manchester United by prišiel asi o 140 miliónov, Arsenal Londýn o 122 miliónov libier. Zdanlivú výhodu by mali kluby s menšími štadiónmi, napríklad príjmy Bournemouthu by sa zredukovali iba o 6,7 milióna libier.



Ani pre menšie kluby by to však nebola "výhra", aj tie sú závislé od príjmov slávnych tímov. "Veľkokluby sú hnacia sila prestupového trhu, od ich popularity sa odvíjajú čiastky za vysielacie práva, to všetko tvorí futbalový 'ekosystém'. Ekonomicky povedané, čím dlhšie kríza potrvá a veľké kluby budú prichádzať o peniaze, o to vážnejšie dopady to bude mať aj na tých menších," citoval portál BBC výkonného riaditeľa Európskej asociácie klubov (ECA) Charlieho Marshalla.