Koronavírus vo švajčiarskom tíme: Pozitívni boli Malgin a Simion

Peking 5. februára (TASR) - Koronavírus zasiahol v Pekingu aj káder švajčiarskej hokejovej reprezentácie. Pozitívne testy mali v dejisku ZOH 2022 útočníci Denis Malgin a Dario Simion. Podľa Švajčiarskeho hokejového zväzu sa obaja nachádzajú v izolácii v olympijskej dedine. Helvéti prileteli do Číny v piatok, informovala agentúra DPA.



Do tréningu sa mohli naopak zapojiť Killian Mottet a Mirco Müller. Tí mali pôvodne takisto pozitívny test, no ďalšie testy priniesli negatívne výsledky. Švajčiarski reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na olympijskom turnaji v stredu 9. februára o 9.40 SEČ súbojom s tímom Ruského olympijského výboru (ROC), v B-skupine sa stretnú ešte s Českom a Dánskom.