Bývalý pilot F1 Nasr sa nakazil koronavírusom

Daytona Beach 4. júla (TASR) - Bývalý pilot F1 Felipe Nasr mal pozitívny test na koronavírus. Dvadsaťsedemročný Brazílčan, ktorý v rokoch 2015-2016 jazdil za tím Sauber, sa nakazil na Floride a nebude sa tak môcť zúčastniť na sobotňajších pretekoch IMSA v Daytone.



Ako uviedla agentúra APA, Nasr sa vrátil do Miami, kde zostane v karanténe. "Tak dlho som čakal na tento víkend, tešil som sa, že sa vrátim k súťaženiu. Cítil som, že som všetko robil správne. Mesiac som sa zdržiaval v Miami, kde som nebol v kontakte so žiadnymi inými jazdcami. Včera som sa na ceste do Daytony začal cítiť zle, pri príchode som sa dal otestovať a, nanešťastie, výsledok bol pozitívny," povedal pre dailysportscar.com Nasr z Whelen Engineering Racing.



Brazílčan absolvoval v efjednotke 40 štartov a nazbieral dokopy 29 bodov. Jeho najlepším umiestnením bola piata priečka na VC Brazílie v roku 2015. V celkovom hodnotení šampionátu skončil na 13. (2015) a 17. mieste (2016).