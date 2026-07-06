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Korunný princ Haakon vesloval po postupe Nórov s fanúšikmi
Nóri vyradili v osemfinále rekordného päťnásobného majstra sveta Brazíliu po víťazstve 2:1, o ktoré sa dvoma gólmi postaral Erling Haaland.
Autor TASR
Oslo 6. júla (TASR) - Nórsky korunný princ Haakon sa po historickom postupe futbalistov krajiny do štvrťfinále MS pridal k oslavám desaťtisícov fanúšikov v centre Osla. Nóri vyradili v osemfinále rekordného päťnásobného majstra sveta Brazíliu po víťazstve 2:1, o ktoré sa dvoma gólmi postaral Erling Haaland.
Podľa polície oslavovalo v nórskej metropole triumf približne 100-tisíc ľudí. Haakon sa na námestí pred Kráľovským palácom zapojil do symbolického „veslovania“, ktorým fanúšikovia odkazujú na vikingských predkov. Jeho deti, princezná Ingrid Alexandra a princ Sverre Magnus, sledovali zápas priamo na štadióne v americkom East Rutherforde. Video zverejnené kráľovskou rodinou zachytilo ich stretnutie v nórskej šatni s Haalandom i brankárom Örjanom Nylandom. „Toto je tá najbláznivejšia noc, áno, možno v celej histórii Nórska,“ povedal Haaland pre nórsku televíziu NRK.
Podľa polície oslavovalo v nórskej metropole triumf približne 100-tisíc ľudí. Haakon sa na námestí pred Kráľovským palácom zapojil do symbolického „veslovania“, ktorým fanúšikovia odkazujú na vikingských predkov. Jeho deti, princezná Ingrid Alexandra a princ Sverre Magnus, sledovali zápas priamo na štadióne v americkom East Rutherforde. Video zverejnené kráľovskou rodinou zachytilo ich stretnutie v nórskej šatni s Haalandom i brankárom Örjanom Nylandom. „Toto je tá najbláznivejšia noc, áno, možno v celej histórii Nórska,“ povedal Haaland pre nórsku televíziu NRK.