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Korunný princ Haakon vesloval po postupe Nórov s fanúšikmi

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Nórsky korunný princ Haakon (v strede) oslavuje s fanúšikmi v Oslo 5. júla 2026. Foto: TASR/AP

Nóri vyradili v osemfinále rekordného päťnásobného majstra sveta Brazíliu po víťazstve 2:1, o ktoré sa dvoma gólmi postaral Erling Haaland.

Autor TASR
Oslo 6. júla (TASR) - Nórsky korunný princ Haakon sa po historickom postupe futbalistov krajiny do štvrťfinále MS pridal k oslavám desaťtisícov fanúšikov v centre Osla. Nóri vyradili v osemfinále rekordného päťnásobného majstra sveta Brazíliu po víťazstve 2:1, o ktoré sa dvoma gólmi postaral Erling Haaland.

Podľa polície oslavovalo v nórskej metropole triumf približne 100-tisíc ľudí. Haakon sa na námestí pred Kráľovským palácom zapojil do symbolického „veslovania“, ktorým fanúšikovia odkazujú na vikingských predkov. Jeho deti, princezná Ingrid Alexandra a princ Sverre Magnus, sledovali zápas priamo na štadióne v americkom East Rutherforde. Video zverejnené kráľovskou rodinou zachytilo ich stretnutie v nórskej šatni s Haalandom i brankárom Örjanom Nylandom. „Toto je tá najbláznivejšia noc, áno, možno v celej histórii Nórska,“ povedal Haaland pre nórsku televíziu NRK.
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