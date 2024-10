Kóša po roku s víťazným návratom do 21-tky: Ukazuje sa tvár mužstva

Nitra 12. októbra (TASR) - Slovenská reprezentácia do 21 rokov pokračuje vo vydarenej príprave na budúcoročný domáci európsky šampionát. Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša v piatok zdolalo v Nitre rovesníkov z Grécka (2:1). Po roku sa dvadsaťjednotka mohla oprieť aj o ofenzívneho univerzála Lea Sauera či obrancu Sebastiana Kóšu.



Slováci boli v úvodnom polčase lepší, no väčšinu útokov nedotiahli aspoň do predfinálnej fázy. Po zmene strán však dokázali udrieť zásluhou Artura Gajdoša a nezlomil ich ani vyrovnávajúci presný zásah z kopačky Charalamposa Kostulasa v 84. minúte. Rozhodnúť duel v prospech domácich dokázal o štyri minúty neskôr z pokutového kopu obranca Dominik Javorček, ktorý odohral stretnutie na stopérskom poste po boku Kóšu. Obaja majú navyše spoločné, že počas leta zamierili zo Slovenska do zahraničia a svoje miesto si stále iba budujú. Javorček odohral od príchodu do Holsteinu Kiel iba 45 minút proti Bayernu Mníchov a bol svedkom vysokej prehry 1:6. Kóša po odchode z Trnavy do Realu Zaragoza dostal raz priestor na 11 minút a premiérovo figuroval v základnej zostave 5. októbra, keď zaznamenal plnú minutáž proti Racingu Santander. "Je to vývoj v ich kariérach. Posunuli sa ďalej a je logické, že nebudú hneď hrávať a svoje miesto si musia vybojovať. Ja si myslím, že aj bolo trochu vidno, že im chýba herná prax," uviedol na adresu stredných obrancov hlavný kouč Kentoš.



Kóša si užíval aj prítomnosť pod Zoborom, kde odštartoval svoju profesionálnu kariéru v drese FC Nitra. Dvadsaťjedenročný obranca vníma svoju pozíciu v novom klube ako súčasť procesu. "Adaptácia stále pomaličky prebieha. Musíme to brať krok po kroku. Myslím si, že ten môj výkon v zápase proti Santanderu bol fajn a budem sa snažiť na to nabaľovať a zbierať čo najviac minút. Prestup nie je vôbec ľahká vec a je to druhá španielska liga, ktorej kvalita je vysoká. Verím, že pracovitosťou od tréningu k tréningu budú minúty pribúdať," skonštatoval Kóša pre TASR.



Slováci odohrali v tomto kalendárnom roku sedem duelov, pričom proti Grékom dosiahli šieste víťazstvo. "Nabaľujeme systémové veci a je ich viac, ako na začiatku. Začína nám to fungovať, ukazuje sa tvár mužstva a obraz hry je dobrý. Tím sa stále formuje, preto musíme pracovať. Všetko smeruje k šampionátu a potrebujeme zbierať minúty v klube. Musíme byť pripravení, odohrať čo najlepšie zápasy, aby sme si zaslúžili svoje miesto," dodal bývalý hráč Spartaka Trnava, ktorý naposledy obliekol dres dvadsaťjednotky v novembri minulého roka.



Ešte dlhšie chýbal v Kentošovom výbere Leo Sauer, ktorý naskočil za 21-tku iba druhýkrát v kariére, pritom za A-tím stihol odohrať už tri stretnutia. Mladší z bratského dua debutoval v najstaršej mládežníckej kategórii vlani 7. septembra ako 17-ročný. "Zmerali sme si sily s dobrým súperom. Som rád, že som videl chalanov, aj keď iba na kratšiu dobu. Včera som sa rozprával s trénerom Calzonom, ktorý sa skontaktoval s trénerom Kentošom. Dohodli sa, že bude pre mňa lepšie, keď si zahrám tento zápas, ako keby som mal byť na tribúne. Podľa mojich informácií by som sa mal vrátiť späť," povedal Sauer, ktorý vycestuje s A-tímom na utorňajší duel Ligy národov do Azerbajdžanu.