Kóša sa po ťažkej sezóne nevie dočkať leta: „Extrémne sa teším“

Zaragoza 1. mája (TASR) - Slovenský futbalista Sebastián Kóša má za sebou podľa vlastných slov najťažšie obdobie kariéry. Dvadsaťjedenročný obranca by mal na ME do 21 rokov na Slovensku patriť medzi pevné piliere slovenskej defenzívy, no uplynulé obdobie bojoval ako lev najmä s psychikou.



Talentovaný stopér sa vlani z Trnavy odsťahoval do Španielska, keď sa dohodol sa na prestupe s Realom Zaragoza. V druhej najvyššej súťaži však v októbri utrpel zlomeninu členka v zápase domáceho pohára s L´Hospitalet a toto zranenie ho sužovalo až do februára. Odvtedy za Real nenastúpil. „Musím povedať, že ja osobne sa už cítim super, trénujem už dlhšiu dobu bez nejakých problémov. Režim sa mi aj teraz celkom podarilo prispôsobiť a musím povedať, že sa cítim výborne,“ povedal Kóša pre TASR.



Na konci marca však už nastúpil v drese slovenskej dvadsaťjednotky v príprave proti Nemecku i Francúzsku a teraz čaká na šancu aj v lige. „Ja som pripravený na každý jeden zápas, takže už len čakám na nejakú šancu a verím tomu, že sa aj chytím. Už prebehla komunikácia s trénerom, ja som ten typ hráča, ktorý sa rád pýta, rád komunikuje a pýtal som sa vlastne aj na nejakú jeho spätnú väzbu, že ako nejaké veci vidí on. Povedal, že by som mal popracovať, ale dostal som spätnú väzbu, že jemu sa páči, ako trénujem, páči sa mu, aký mám prístup, aké mám chcenie, nasadenie a že nemá mi vyslovene čo vytknúť. Mám ďalej pracovať, ale že určite šanca príde a keď príde, že sa jej mám chopiť. Ale povedal mi, že príležitosť dostanem, takže ja sa snažím si stále hľadieť svoje a dávať tréningom všetko. Chcem ukázať, že som platný hráč a keď dostanem šancu, tak sa jej chcem chopiť,“ prezradil.



Zaragoza je v tabuľke 2. La ligy na 18. mieste so 42 bodmi, táto priečka jej zaručuje zotrvanie v súťaži. Pod ňou je však iba o dva body Eldense, väčšiu stratu už majú Tenerife, Ferrol a Cartagena. A priečky 19. až 22. znamenajú zostup do nižšej súťaže. A práve na pôde Ferrolu hrá Zaragoza v nedeľu 4. mája. „Samozrejme vieme, aký to je dôležitý zápas. Ale nejaká nervozita počas celej tejto, nazvime to krízy, tak tu v kabíne ani nebola. To svedčí o tom, že na to, aké máme mladé množstvo, tak hráči sú dosť vyspelí,“ dodal Kóša.



Druhá španielska najvyššia súťaž je extrémne náročná, Kóša je z jej kvality veľmi prekvapený: „Je naozaj extrémne ťažká, ja som bol z toho prekvapený, keď som to zistil na vlastnej koži. Aj sme sa tak bavili minule s chalanmi, čo tu hrajú dlhšie, tak by ju kľudne fyzickosťou prirovnali aj k druhej anglickej, čo sa hovorí, že je to najviac fyzická liga. Naozaj tu je veľa súbojov, je veľmi fyzická a do toho majú hráči extrémnu kvalitu na lopte. Čiže v zápase naozaj musíte byť koncentrovaní celý čas. Bežne tu stretnete hráčov, ktorí majú 100 až 200 štartov v La lige, čiže tá úroveň tu je naozaj úplne niekde inde."



Kóša bol súčasťou kádra reprezentačného "áčka" SR na vlaňajšom európskom šampionáte a aj preto patrí medzi kľúčových hráčov reprezentačného výberu do 21 rokov. Na šampionát na Slovensku sa už veľmi teší. „Nebudem klamať, poviem, že tento rok, alebo táto sezóna bola asi najťažšia, ktorú som zažil. Či už po fyzickej, alebo psychickej stránke. Takže sa extrémne teším na šampionát a potom verím, že dostanem aj pár dní voľna, aby som si mohol trošku oddýchnuť. Tento rok som nemal veľa fyzického vyťaženia, ale toho psychického bolo naozaj dosť, takže aj na túto časť roka sa teším,“ uzavrel pre TASR.