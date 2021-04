Košarišťan pomohol Kladnu k návratu do českej extraligy

Chance liga, finále, 7. zápas:



Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 5:2 (4:1, 0:1, 1:0)

Góly: 8. Hlava, 9. a 12. Marosz, 19. Račuk, 60. Zacharčuk - 20. Fronk, 27. LICHANEC



/konečný stav série: 4:3, Kladno postúpilo do extraligy/

/Košarišťan odchytal za domácich celý zápas/

Kladno 29. apríla (TASR) - Hokejisti Kladna si vybojovali postup do českej extraligy. V zostave aj so slovenským brankárom Andrejom Košarišťanom vyhrali rozhodujúci siedmy zápas finálovej série druhej najvyššej súťaže nad Duklou Jihlava 5:2 a sériu 4:3. Hosťom k obratu v zápase nepomohol gól Petra Lichanca.Pre klub z Kladna bola v sezóne 2020/2021 priorita vrátiť sa do najvyššej súťaže. "Rytieri" vyhrali základnú časť so 74 bodmi, druhá Jihlava mala o štyri menej. Práve najväčší favoriti sezóny sa napokon stretli vo finálovej sérii, ktorej víťaz si vybojoval priamy postup. V úvodných šiestich dueloch série vyhral vždy hosťujúci tím, Kladno zlomilo nepriaznivú sériu domácich až v rozhodujúcom stretnutí. Tím vedený hrajúcou legendou Jaromírom Jágrom prehrával vo finálovej sérii 0:2 aj 2:3, no napokon dosiahol na vytúžený postup.