Koscelníka zasiahla vo finále pohára pyrotechnika,vyviazol bez zranení

Klagenfurt 1. mája (TASR) - Slovenský futbalista Martin Koscelník nebude mať dobré spomienky na nedeľné finále Rakúskeho pohára. Dvadsaťosemročného obrancu Rapidu Viedeň zasiahla v závere stretnutia so Sturmom Graz pyrotechnika, z nepríjemného incidentu našťastie vyviazol bez zranenia.



Koscelník do zápasu nezasiahol, prehru Rapidu 0:2 sledoval z lavičky náhradníkov. V 84. minúte ho po druhom góle Sturmu počas rozcvičky pri postrannej čiare trafil do ramena pyrotechnický predmet, ktorý priletel z fanúšikovského sektora Rapidu. Ako uviedla agentúra APA, slovenský futbalista po zásahu padol k zemi. Podľa vyjadrenia viedenského klubu je však Koscelník v poriadku a neutrpel žiadne zranenia.



Rapid informoval, že vinníka krátko po incidente ostatní fanúšikovia chytili a vytlačili zo sektora. Klub mu doživotne zakázal vstup na zápasy Rapidu.