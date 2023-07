Koseková prestúpila z Francúzska do Dinama Bukurešť

Bukurešť 14. júla (TASR) - Kapitánka slovenskej volejbalovej reprezentácie Barbora Koseková zmenila po sezóne klubový dres. Z francúzskeho TFOC Volley-ball Terville prestúpila do štvrtého tímu rumunskej ligy Dinama Bukurešť.



Dvadsaťosemročná nahrávačka, ktorá sa so Slovenkami aktuálne pripravuje na tohtoročné majstrovstvá Európy, pôsobila v Rumunsku aj v sezóne 2018/2019, keď si obliekala dres Temešváru.



V priebehu svojej kariéry pôsobila 108-násobná reprezentantka a účastníčka dvoch ME (2009, 2021) okrem slovenských klubov aj v Česku (VK Královo Pole Brno), Maďarsku (Békescaba, Nyiregyháza), Taliansku (Trentino) a Nemecku (Ladies in Black Aachen).



V rumunskej lige bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť aj smečiarka Nikola Radosová, ktorá podpísala zmluvu s CSO Voluntari 2005. Informáciu priniesol klub Dinamo Bukurešť na sociálnych sieťach.