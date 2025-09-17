Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koseková sa sťahuje do Baku: „Klub má veľké ambície“

Barbora Koseková, archívne foto. Foto: TASR – Dano Veselský

Slovenská rekordérka v počte reprezentačných štartov (131) si vyskúša už siedmu zahraničnú krajinu.

Autor TASR
Baku 17. septembra (TASR) - Slovenská volejbalistka Barbora Koseková posilnila azerbajdžanský tím Turan Volleyball Club, ktorý sídli v Baku. Slovenská rekordérka v počte reprezentačných štartov (131) si vyskúša už siedmu zahraničnú krajinu.

Turan sa v najvyššej azerbajdžanskej súťaži predstaví premiérovo. „Je to síce nový klub, ale má veľké ambície. Sme skúsené družstvo s výbornými podmienkami a dúfam, že sa nám podarí naplniť ciele, ktoré sme si stanovili. Teším sa na sezónu a novú výzvu,“ citoval Kosekovú web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Tridsaťročná nahrávačka predtým pôsobila v maďarskom MHB Békéscsaba.

Koseková reprezentovala Slovensko aj na majstrovstvách sveta v Thajsku v závere augusta. Slovenky pri premiérovej účasti na svetovom šampionáte prehrali všetky tri zápasy v B-skupine, keď postupne podľahli Taliansku (0:3), Belgicku (0:3) a Kube (1:3).
