Košičania boli spokojní s bodom. Mikúš: V úvode nám chýbal drajv

Spišská Nová Ves 27. decembra (TASR) - Triumf v šlágri kola aj napriek stratenému náskoku 4:0, hetrik premiérového strelca a k tomu predĺženie víťaznej série na sedem zápasov. Hokejisti Spišskej Novej Vsi mali po štvrtkovom zápase 31. kola Tipos extraligy v Košiciach (5:4 pp) viacero dôvodov na spokojnosť a tréner Vladimír Záborský po zápase spomenul ďalší - predvedenú hru. Dojem z nej prevýšil sklamanie zo strateného náskoku a príjemnejší je aj pohľad na tabuľku, v ktorej Spišiaci stiahli manko na lídra z Košíc na štyri body.



Hostia viedli od 11. minúty 3:0, skúseného Jaroslava Janusa vyhnali z bránky a napokon odohrali svoju výsledkovo najlepšiu prvú tretinu u súpera v sezóne. Presilovkovým gólom v 51. sekunde druhej časti zvýšili na 4:0 a vyzeralo to na hanbu pre domácich. Tí však postupne zvýšili obrátky a štyrmi gólmi v tretej tretine dostali zápas do predĺženia. "Košice majú svoju silu. Gól na 1:4 bol zbytočný, domácich to nakoplo. Aj diváci sa ním chytili, hráčov to naštartovalo a tlačili Košičanov dopredu. Spravili sme nejaké fauly, inkasovali sme a už to išlo. Košice majú naozaj silné mužstvo. Nebolo to o tom, že by sme sa v tretej tretine stiahli. My sme boli rovnako stiahnutí aj prvých 40 minút, no dokázali sme zachytávať akcie súpera. Celý čas sme bránili rovnako, od prvej minúty do poslednej," zdôraznil kapitán Branislav Rapáč.



Jeho kanadský spoluhráč Greg Meireles nadviazal na predošlý duel proti Liptovskému Mikulášu, v ktorom získal tri body za tri asistencie a v Košiciach sa ukázal ako strelec. Vo svojom štvrtom extraligovom zápase strelil prvé tri góly a stal sa prvým hráčom v sezóne, ktorý strelil hetrik proti Košiciam. Zatiaľ bodoval vo všetkých štyroch zápasoch, po ktorých má bilanciu 4+4.



Nemenej úspešná je aj misia trénera Záborského, ktorý koncom novembra vystriedal Jasona O´Learyho a tím zvíťazil pod jeho vedením vo všetkých siedmich decembrových zápasoch. Medzičasom sa s vedením klubu dohodol na pokračovaní spolupráce do konca prebiehajúcej sezóny 2024/2025, čím sa zmenil jeho status dočasného trénera na trvalého.



Po víťazstve v Košiciach, ktorým Spišiaci predĺžili víťaznú sériu u súperov na štyri zápasy, ho síce mrzel stratený bod, no nadšený bol z predvedeného výkonu. "Absolútne nie som sklamaný z toho, že máme iba dva body. Som rád, akú hru sme predviedli. Dve tretiny sme hrali výborný hokej, v tom musíme pokračovať. Stratili sme jeden bod, no netreba zabúdať na to, že Košice majú enormnú silu. Máme radosť z dvoch bodov, odchádzame spokojní," konštatoval kormidelník, ktorého teší aj úspešný štart novej etapy trénerskej kariéry, počas ktorej je prvýkrát v pozícii hlavného trénera. "Vďaka za to patrí hlavne samotným hráčom. My v realizačnom tíme robíme našu prácu najlepšie ako vieme a máme radosť, keď to prináša výsledky. Vieme však, ako to v hokeji chodí. Raz ste hore, raz dole. Ideme deň za dňom a snažíme sa len poctivo robiť svoju prácu," konštatoval Záborský, pod ktorého vedením sa tím vrátil k efektívnemu hernému prejavu. "Pod trénerom O´Learym sme hrali ofenzívnejšie, viac sme napádali. Hrali sme viac tzv. hurá hokej, ktorý nám však príliš nesvedčal. Pritom to bol výborný tréner, no nesadol nám jeho systém. Teraz sme sa vrátili k tomu, čo sme v uplynulých dvoch sezónach hrali pod trénerom (Vlastimilom) Wojnarom a ukazuje sa, že to nám viac sedí," poznamenal Rapáč.



"Inkasovali sme rýchle góly a dalo nás to dole. Na začiatku nám chýbala mentálna energia a tzv. drajv. Som rád, že sme napokon ukázali silu nášho mužstva a dokázali sme vyrovnať počas jednej tretiny. Som za to vďačný aj preto, že fanúšikovia prišli v takom počte," zhrnul zápas Mikúš, ktorý gólom v presilovke na priebežných 2:4 vrátil Košičanov do zápasu. Tí prehrávali pred treťou tretinou 0:4, no nepoložili sa. "Povedali sme si, že ak dáme rýchlo gól, tak nás to môže nakopnúť a bude to otvorené. Už aj v druhej tretine sme hrali celkom dobre. V tretej sa to len potvrdilo a pretavilo na góly. Vzhľadom na priebeh sme spokojní aj s bodom," netajil Mikúš.



Pre Košičanov to bola druhá domáca prehra za sebou, no medzičasom naplno bodovali v Poprade, v Michalovciach aj v Žiline a majú veľkú šancu privítať Nový rok na čele tabuľky. Z najhoršej prvej tretiny v sezóne sa chcú poučiť. "Nie je príjemné prehrávať doma 0:4, ale taký je hokej. Neskôr sme divákov potešili tým, že sme im ukázali, že aj za tohto stavu vieme dotiahnuť skóre. Po druhej tretine bol v šatni pokoj a iba sme si povedali, čo chceme hrať. Snažili sme sa byť čo najviac v ich pásme," poznamenal útočník Šimon Petráš, ktorého gól na 4:4 poslal duel do predĺženia.