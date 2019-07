Košičania na prvom tréningu na ľade už aj s Majdanom

Káder HC Košice:



Brankári: Rastislav Eliáš, Andrej Košarišťan, Stanislav Škorvánek



Obrancovia: Jakub Cibák, Václav Čížek, Patrik Koch, Filip Maňák, Christián Michalčin, Tomáš Slovák, Jurij Repe, David Růžička, Dávid Boldižár (skúška)



Útočníci: Martin Belluš, Juraj Bezúch, Dalibor Bortňák, Roman Faith, Marcel Haščák, Michal Chovan, Oliver Jokeľ, Jakub Köver, Juraj Majdan, Juraj Milý, Šimon Petráš, Branislav Rapáč, Dávid Skokan, Jakub Suja, Filip Vrábeľ, Roman Žitný

Program prípravných zápasov HC Košice:



Streda, 14. augusta: Admiral Vladivostok - HC Košice /15.00, Memoriál Z. Kusého, Pardubice/



Štvrtok, 15. augusta: Orli Znojmo - HC Košice /19.00, Memoriál Z. Kusého, Pardubice/



Piatok, 16. augusta: ??? /o umiestnenie, Memoriál Z. Kusého/



Štvrtok, 22. augusta: DVTK Jégesmedvék Miškovec - HC Košice /19.00, Tatranský pohár, Poprad/



Sobota, 24. augusta: HC Košice - Cracovia Krakov /15.00, Tatranský pohár, Poprad/



Nedeľa, 25. augusta: ??? /o umiestnenie, Tatranský Pohár, Poprad/



Piatok, 30. augusta: HC Košice - HK Dukla Michalovce /16.00/



Štvrtok, 5. septembra: HK Dukla Michalovce - HC Košice /17.30/

Košice 28. júla (TASR) Hokejisti HC Košice v nedeľu absolvovali prvý spoločný tréning na ľade pred novou sezónou. V Crow aréne mal tréner Peter Draisaitl k dispozícii kompletný káder vrátane útočníka Juraja Majdana, ktorý sa prvýkrát pripojil k novým spoluhráčom. Vedenie klubu predstavilo takmer kompletný káder ešte v máji, no podľa trénera by ešte mohlo dôjsť k posilneniu na poste obrancu.Rovnako ako v nedávnych rokoch, ani tentoraz nezačali "oceliari" prípravu na ľade Steel arény, ale v menšej Crow aréne. Do kádra trénera Petra Draisaitla, ktorý po sezóne 2018/2019 nahradil Romana Šimíčka, pribudlo viacero nových tvárí, s výnimkou Slovinca Jurijho Repeho a Čecha Davida Růžičku iba Slováci.poznamenal Draisaitl.Košické mužstvo sa v uplynulom týždni spoločne pripravovalo počas tréningov "na suchu," na ktorých ešte chýbal útočník Juraj Majdan. Ten sa k novým spoluhráčom prvýkrát pripojil až na prvom tréningu na ľade. Vedenie "oceliarov" ho angažovalo ešte v závere mája, pôsobenie v ambicióznom klube vníma ako novú výzvu v kariére.poznamenal 27-ročný krídelník.Staronovou tvárou je útočník Juraj Milý. Do košického klubu sa vrátil po dvoch rokoch, ktoré strávil v Detve a Žiline.poznamenal Milý.Košický tím odohrá v príprave 8 zápasov, z toho 6 v rámci turnajov v Pardubiciach a Poprade. Pred začiatkom nového ročníka sa dvakrát stretne s nováčikom Tipsport Ligy z Michaloviec.