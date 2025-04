Košičania nevyužili druhú šancu na finále, Ceman chce škaredé góly

Košice 11. apríla (TASR) - Vyše šesťtisíc divákov v košickej Steel aréne očakávalo zavŕšenie postupu do semifinále, no napokon odchádzali s trpkým pocitom po prehre 0:3. Domáci „oceliari“ druhýkrát za sebou prehrali s HKM Zvolen a v sérii o postup do finále play off hokejovej Tipos extraligy vedú už iba 3:2. Podľa trénera Dana Cemana si jeho zverenci príliš uvedomovali tlak a napokon prvýkrát v sezóne ani raz neskórovali na domácom ľade.



Košickým hráčom sa po prehre ťažko hľadali slová, šiesty zápas si predstavovali inak. V jeho úvode sa dostali k niekoľkým presilovkám, z ktorých nielenže neprekonali Pavla Kantora, ale v druhej z nich dostali gól na 0:1. Bol to pre nich už šiesty inkasovaný gól v početnej výhode v sezóne. „Napriek tomu, že Zvolen by mal cítiť tlak, sa zdalo, že si ho viac uvedomujeme my. V prvej tretine to bolo z našej strany napäté a nesúrodé. Nešli nám presilovky, dokonca sme v jednej z nich aj inkasovali. Zvolen výborne bránil a my sme sa nevedeli presadiť a dostať sa do šancí,“ povedal tréner Ceman.



V podobnom duchu zhodnotil zápas aj útočník Patrik Rogoň: „V prvých dvoch tretinách sme nehrali náš hokej. Korčuľovali sme okolo bránky a netlačili sme sa na ňu. Chýbal nám pred bránkou hráč, aby to brankár nemal také jednoduché. V tretej sme to už robili a častejšie sme strieľali. S tým už mali problémy. Musíme v ďalšom zápase hrať tak, ako sme hrali v tretej časti.“



Košičania prehrali na domácom ľade prvýkrát po štyroch víťazstvách. Pred vlastných divákov by sa najradšej vrátili až vo finálovej sérii, ktorú by s určitosťou začali dvojzápasom v Steel aréne. Tretiu šancu spečatiť postup do 17. extraligového finále v histórii klubu budú mať v sobotu vo Zvolene. „Vonku hráme lepšie než doma. Tam nie sme pod takým tlakom emócií. Stále platí, že sa musíme tlačiť k bránke a častejšie strieľať. V tom zápase sa musíme dostať k našej hre. Dôležité bude, aby sme sa snažili o tzv. škaredé góly a tlačili sa k bránke,“ poznamenal Ceman.