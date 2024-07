Košičania po remíze s AS Rím: Dobrý výsledok, no nepreceniť ho

Košice 23. júla (TASR) - Futbalisti FC Košice si pochvaľovali výkon aj výsledok v prípravnom zápase proti AS Rím, no po remíze 1:1 upozornili, že ju netreba preceniť. V pondelňajšej generálke na Niké ligu si v "otváračke" Košickej futbalovej arény užili plné tribúny aj atraktívneho súpera, s ktorým hrali vyrovnanú partiu. Pre už bývalého kapitána Erika Pačindu to bola zároveň rozlúčka s košickým dresom a jeden zarámovaný si odniesol na pamiatku.



Košický klub niekoľko dní pred zápasom s AS Rím informoval, že sa s Pačindom dohodol na ukončení spolupráce a proti talianskemu klubu mu dá príležitosť rozlúčiť sa s divákmi. V pláne bolo vystriedať ho v 9. minúte, podľa čísla Pačindovho dresu, napokon ho strelec jediného košického gólu Dalibor Takáč vystriedal o dve minúty neskôr. Pačinda, ktorý sa vrátil po vyše polročnej pauze spôsobenej poranením achilovky, si užil potlesk fanúšikov i dôstojné "ďakujeme" od vedenia klubu. "Bola to však pekná rozlúčka s klubom. Verím, že sa do Košíc ešte niekedy vrátim. Povedal som si, že je to len futbal, život ide ďalej. Neskôr mi to už bolo viac ľúto, najmä pre to, že sú v tíme chlapci, s ktorými sme spoločne postúpili do ligy," konštatoval Pačinda, ktorý zatiaľ nemá nové pôsobisko. Vyjadril sa aj k špekuláciám o možnom záujme z Michaloviec: "Šušká sa o tom, no zatiaľ som žiadnu ponuku nedostal. Chuť do futbalu stále mám a bol by som rád, ak by som ešte mohol hrať v najvyššej slovenskej súťaži," priznal.



Košičania remízou s AS ukončili obdobie prípravných zápasov. V šiestich dueloch dosiahli bilanciu jedno víťazstvo (v Michalovciach 1:0), dve remízy (aj v Kisvárde 1:1) a tri prehry (v Humennom 0:1, v Žiline 0:3, v Zabrze 0:1). Proti zvučnému súperovi, ktorého prítomnosť zaplnila vyše 12-tisícovú KFA, odohrali herne aj výsledkovo vyrovnaný duel. "V prvom rade chcem povedať, že sme radi, že sme mohli odohrať zápas proti takému kvalitnému súperovi a pred výbornou kulisou. Každého hráča to vybičovalo k dobrému výkonu. Bol to prípravný zápas a už sa sústredíme na ligu. Proti AS Rím sme ukázali dobré veci, no nechceme ten výsledok preceniť, hoci bol pozitívny. Musíme zlepšiť ešte veľa vecí," priznal tréner Gergely Geri a dodal: "Je na nás, aby duel s AS Rím nebol iba jeden výstrel, ale aby sme podobné výkony predvádzali aj naďalej."



Pre Košičanov to bol zároveň prvý aj posledný domáci zápas v príprave. Ich priaznivcom sa prvýkrát predstavilo viacero letných akvizícii vrátane Mareka Zsigmunda, ktorý prišiel z Ružomberka. V jeho drese si presne 1. mája užil v KFA oslavy zisku Slovenského pohára po víťazstve nad Trnavou a košický štadión mu priniesol ďalšiu príjemnú spomienku aj proti AS Rím. "Nechceme preceniť tento výsledok. Musíme ostať na zemi a pripraviť sa na Dunajskú Stredu. Som rád, že na tento zápas prišiel "plný dom" a verím, že to bol pre fanúšikov správny impulz, aby prišli aj v nedeľu," poznamenal bývalý ružomberský kapitán Zsigmund, ktorý uznal kvality rímskeho tímu: "Boli situácie, z ktorých by niekto v slovenskej lige nevyšiel, ale oni to dokázali vykombinovať. Ukázali veľkú kvalitu, no z našej strany to bol v defenzíve kompaktný výkon. Súper nemal vyložené šance, my sme si počkali na našu jednu. Napokon je z toho celkom pekný výsledok 1:1."



Ďalšou novou tvárou bol útočník Dalibor Takáč, ktorý sa prezentoval nielen ako náhradník za Pačindu, ale najmä ako strelec košického gólu po tom, čo Michal Faško prečítal chybu v rozohrávke súpera. "Veľmi som si to užil. Je to o to krajšie, že to bolo doma. Bol to skvelý zápas aj pre divákov. Dali sme do toho všetko. Výsledok nás síce teší, no už sa musíme pozerať na ligu. AS Rím mal kvalitu, bola to pre nás skvelá skúsenosť. Verím, že nám to pomôže aj do slovenskej ligy," konštatoval Takáč. Konečnú podobu výsledku dal 19-ročný stredopoliar Niccolo Pisilli, ktorý v 85. minúte zakončil pohľadnú kombináciu hostí. Tréneri dali príležitosť takmer všetkým náhradníkom a napokon iba domáci obranca Dominik Kružliak odohral celý zápas.



Z hráčov AS Rím predstúpil pred novinárov iba brankár Mile Svilar, ktorý odchytal prvý polčas. "Tieto dva tímy sú v rozdielnej fáze príprav. My máme pred sebou ešte asi tri-štyri týždne do začiatku ligy, Košice už končia prípravu a čoskoro budú hrať súťaž. V našom tíme nastúpili hlavne mladí hráči, ktorí predtým nehrali v Serii A." Hráči AS sa v Košiciach zdržali len krátko, prišli tesne pred zápasom a odišli bezprostredne po ňom. Počas zápasu ich povzbudzovalo asi 70 priaznivcov v sektore hostí a potleskom ich vyprevadili aj ostatné košické tribúny. Brankár Svilar ocenil atmosféru a prostredie. "Veľmi sa mi páčila. Je to moderný štadión a dobrý dojem zanechali aj diváci. Povzbudzovali svoj tím a vytvorili veľmi dobrú atmosféru."



FC Košice vznikol v roku 2018, no pre AS Rím nešlo o prvú konfrontáciu s miestnym klubom. Taliansky veľkoklub sa na východe Slovenska predstavil aj v auguste 2009, keď sa prvom zápase play off Európskej ligy v zápase s MFK Košice zrodila remíza 3:3. V drese AS sa vtedy predstavila aj klubová legenda Francesco Totti. Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala a niekoľko ďalších lídrov súčasného tímu AS tentoraz v Košiciach chýbalo.