Košičania pocítili európsku špičku, Krivošík: Sme schopní konkurovať

Košice 3. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice sú po dvoch zápasoch v Lige majstrov bez bodu, no s herným prejavom proti elitným švajčiarskym tímom boli spokojní. V sobotňajšom zápase potrápili Servette Ženeva a napriek prehre 2:3 sa utvrdili, že môžu konkurovať aj najlepším tímom Európy.



"Keď sa správne nastavíme, dá sa hrať s každým. Sú to špičkové kluby, takže rozhodujú detaily. Je dôležité odviesť maximum v každom striedaní," uviedol útočník Mário Lunter. Košičania vstúpili do Ligy majstrov štvrtkovou prehrou na ľade švajčiarskeho vicemajstra Biel-Bienne 1:3. O dva dni doma čelili majstrovskej Ženeve – v jej drese nastúpilo aj sedem hráčov, ktorí odohrali v NHL celkovo vyše 3000 zápasov. "Oceliari" sa súpera zvučného mena nezľakli a v prvej tretine mu plnohodnotne konkurovali. Predviedli v nej viacero ofenzívnych akcií, ktorým chýbala väčšia istota vo finálnej fáze. "Mali sme dobrý začiatok a od toho sa potom odvíjal celý zápas. Je príjemné zistenie, že vieme hrať proti takýmto súperom, ale zároveň aj sklamanie, že sme nedokázali vyrovnať," konštatoval útočník Filip Krivošík, ktorý sa bilanciou 1+1 podieľal na oboch košických góloch.



Slovenský majster sa v prvých dvoch zápasoch úspešne popasoval aj s novinkami v pravidlách Ligy majstrov, ktoré sa týkajú presiloviek. Jedno z nich hovorí, že početná výhoda pokračuje aj po strelení gólu, takže tým vzrastá dôležitosť presiloviek. Tréner Dan Ceman pred súbojmi v LM prízvukoval, že bude preto ešte dôležitejšie vyvarovať sa oslabení. Jeho zverenci dostali v Bieli štyri menšie tresty, proti Ženeve už len dva a ani v jednom zo šiestich oslabení neinkasovali.



Napriek tejto lichotivej bilancii odišli zo zápasov bodovo naprázdno, keďže oba švajčiarske tímy napokon potvrdili pozíciu favorita a streleckú prevahu (Biel 33:15, Ženeva 25:14) prejavili aj na skóre. Podľa útočníka Eduarda Šimuna, ktorý v zápase proti Ženeve nahradil Matúša Havrilu, sa "oceliari" nemusia hanbiť. "Tempo zápasu proti Ženeve bolo od začiatku obrovské. Myslím si, že sme si nespravili hanbu. Škoda, že sme nezískali aspoň bod. Čelili sme veľmi kvalitnému mužstvu, no nechali sme tam srdce a bojovali až do konca. Bod sme si asi zaslúžili. Mužstvá v tejto súťaži majú obrovskú kvalitu a keď sa dostanú do šancí, tak ich vedia využiť," poznamenal Šimun.



V sezóne 2023/24 sa hrá základná časť LM v novom formáte, ktorý už nepočíta s menšími základnými skupinami. Všetkých 24 tímov odohrá v základnej časti po šesť zápasov so šiestimi rôznymi súpermi a do play off následne postúpi 16 najlepších tímov. Košičanov čakajú v závere nasledujúceho týždňa dva duely na klziskách súperov. V piatok 8. septembra sa predstavia na ľade Mníchova a o dva dni nastúpia proti švajčiarskemu Rapperswill-Jona Lakers.