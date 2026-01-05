< sekcia Šport
Košičania sa chcú pred jarnou časťou posilniť, cieľ je záchrana
Košičania zakončili jesennú časť cennými víťazstvami nad Slovanom Bratislava 2:0 a v Komárne 2:1. Po ňom sa odrazili z dna tabuľky, na ktorom je s tesným mankom Skalica.
Autor TASR
Košice 5. januára (TASR) - Futbalisti FC Košice odštartovali v pondelok spoločnú prípravu na jarnú časť bez zmien v kádri. Tie sa dajú očakávať v najbližších dňoch, pričom podľa športového riaditeľa Terryho Westleyho by mali do kádra pribudnúť „posily, ktoré nebudú iba do počtu.“ Košičania majú za sebou zložitú jesennú časť, počas ktorej boli dlho na poslednom mieste, no po záverečnom kole sa dostali o bod pred Skalicu.
Košickí futbalisti vstupovali do sezóny 2025/2026 s cieľom nadviazať na predošlú a zopakovať si účasť v skupine o titul. Od začiatku sa však sezóna nevyvíjala podľa ich predstáv a odrazom sklamania vedenia klubu z výsledkov boli personálne zmeny v trénerskom tíme a aj na poste športového manažéra. V klube skončil tréner Roman Skuhravý a onedlho aj jeho nástupca František Straka, po ktorom prevzal kormidlo Peter Černák. Pôvodne malo ísť o dočasné riešenie, no sedem bodov v záverečných troch kolách jesennej časti primälo vedenie klubu k predĺženiu zmluvy do 31. mája 2027.
Spoločne s ním zostali v trénerskom štábe aj asistenti Peter Šinglár, Jaroslav Kolbas a Jakub Kovalik. „Je to pre nás motivácia potvrdiť to, že sme dobre naštartovali proces, keď nás vymenovali za dočasných trénerov. Vážime si dôveru vedenia klubu, ktorú chceme splatiť,“ uviedol Černák pred úvodným tréningom zimnej prípravy. Tá bude v podaní FC Košice prebiehať v domácich podmienkach s výnimkou štvordňového sústredenia v Maďarsku.
Košičania zakončili jesennú časť cennými víťazstvami nad Slovanom Bratislava 2:0 a v Komárne 2:1. Po ňom sa odrazili z dna tabuľky, na ktorom je s tesným mankom Skalica. „Ja som v tom zápase v Komárne nehral, no bol som veľmi rád z výsledku, ktorý dosiahli chlapci. Je to veľmi dôležité z hľadiska psychiky. Nebudeme si klamať, vieme, aká je situácia. V Komárne to bola dôležitá výhra, no teraz máme Skalicu (v sobotu 8. februára, pozn.) a to bude tiež veľmi dôležitý zápas,“ pripomenul kapitán Ján Krivák.
Do konca základnej časti ostávajú ešte štyri kolá, po ktorých sa liga rozdelí na skupiny o titul a o záchranu. Košičania ešte matematicky nie sú mimo z boja o účasť v elitnej šestke, no oveľa reálnejší je boj o udržanie sa. Optimizmus v tomto smere dodal úspešný záver jesennej časti. „Dostať sa z posledného miesta bol náš krátkodobý cieľ. Hráči ukázali dobrý prístup a postoj. Uvedomili si, v akej sme situácii a robili všetko pre to, aby sme sa z toho čo najrýchlejšie dostali, ale bol to iba čiastkový cieľ. Na jar nás čaká snaha o ďalší posun v tabuľke,“ konštatoval Černák.
Košický kormidelník má v úvode prípravy k dispozícii rovnaký káder s akým končil jesennú časť. Zmeny sa však dajú očakávať. „Nejaké príchody a odchody budú. Dôležité je, že sme sa dohodli s trénerom a jeho tímom. Máme veľmi široký káder, preto bude asi viac odchodov. Zároveň máme výbornú akadémiu a bude pre nás dôležité, aby hráči z nej dostali príležitosť hrať v A-mužstve. Noví hráči, ktorí prídu, musia mať kvalitu na to, aby naskočili do základu. Nemôžeme si dovoliť takých, ktorí by prišli iba na doplnenie kádra. Sme opatrní, nikam sa neponáhľame,“ uviedol Westley.
Pre Košičanov ostáva hlavným cieľom záchrana v najvyššej súťaži. „Verím, že máme kvalitu na to, aby sme sa zo spodku tabuľky dostali čo najskôr. Zostávajúce štyri zápasy základnej časti chceme využiť na to, aby sme si vypracovali čo najlepšiu pozíciu do ďalšej fázy. Vieme, čo nás čaká a sme na to pripravení,“ poznamenal tréner Černák.
káder FC Košice na prvom tréningu pred jarnou časťou:
Michal Kováčik - Tomáš Ďurko, Osman Kakay, Ján Krivák, Dominik Kružliak, Dávid Halčišák, Mátyás Kovács, Erlantz Palacin, Matej Jakúbek, Emilian Metu, Marek Zsigmund, Viliam Vrábel, Ferdinand Szabó, Matej Madleňák, Daniel Magda, Dávid Gallovič, Miroslav Sovič, Mário Rabatin, Karlo Miljanić, Roman Čerepkai, Michal Domik
program prípravných zápasov:
sobota, 10. januára: Újpest - FC Košice
sobota, 17. januára: Kazincbarcika - FC Košice
sobota, 24. januára: Liptovský Mikuláš - FC Košice
sobota, 31. januára: FC Košice - Slávia TU Košice
