Košičania sa priblížili cieľu, Čerepkai: Máme to vo svojich rukách

Košice 16. februára (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili aj v druhom zápase jarnej časti Niké ligy a priblížili sa účasti v skupine o titul. K vytúženému cieľu zamierili triumfom nad Banskou Bystricou 4:0, ktorý pre nich znamenal najvýraznejšie víťazstvo v najvyššej súťaži. Dvomi gólmi sa na ňom podieľal útočník Roman Čerepkai, ktorý tým naznačil potenciál nahradiť deväťgólového strelca jesene Žana Medveda.



Košičania nastúpili proti Dukle s cieľom nadviazať na cenné víťazstvo zo Žiliny 2:0. Nezačali však ideálne a v 5. minúte ďakovali VAR, ktorý pre tesný ofsajd neuznal gól Tibora Slebodníka. Vietor do plachiet získali v 28. minúte, keď sa po vylúčení Nicolasa Šikulu dostali do početnej výhody. Tú využili dvomi gólmi v závere prvého polčasu a hernú prevahu neskôr potvrdili ďalšími dvomi presnými zásahmi.



Na 2:0 upravil Čerepkai, pre ktorého to bol prvý gól v košickom drese. Dosiahol ho po ofenzívnej akcii, ktorú zakončil zvnútra šestnástky, keď sa ocitol pred brankárom Ivanom Rehákom. "Mieril som to k bližšej žrdi, keďže ťažko by sa mi to z takého uhla dávalo na zadnú. Som rád, že mi to padlo," priznal 22-ročný útočník, podľa ktorého sa zápas lámal červenou kartou: "Po nej to bolo o dobýjaní bránky súpera a o prvom góle. Myslím si, že ten druhý gól nás upokojil."



Košičania si víťazstvom upevnili pozíciu v prvej šestke, ktorú získali víťazstvom v Žiline. Dve kolá pred koncom základnej časti síce ešte nemajú istú účasť v skupine o titul, no majú k nej blízko. "Vedeli sme, o čo hráme. Sme radi, že sme si upevnili pozíciu a že to teraz máme vo vlastných rukách," dodal Čerepkai.



Pre FC Košice, ktorý pôsobí v najvyššej súťaži druhú sezónu, išlo o prvý zápas so štyrmi strelenými gólmi a zároveň iba o tretie domáce víťazstvo v sezóne. Menej ich majú iba dva najslabšie tímy doterajšieho priebehu Komárno a Skalica. "Máme dobrý štart do jari a to je dôležité. Verím, že takéto výsledky prilákajú aj viac ľudí na štadión," konštatoval Čerepkai po triumfe pred 2072 divákmi.



Popri zimnej akvizícii FC bol kľúčovým hráčom presvedčivého víťazstva Michal Faško. Mladému útočníkovi prihral na oba góly a v nadstavenom čase efektnou "obaľovačkou" spoza šestnástky uzavrel skóre. "Teším sa, že som k víťazstvu pomohol aj gólom, lebo tých veľa nedávam. Dnes sme spravili dôležitý krôčik k nášmu cieľu. Pokračujeme v práci od zimnej prípravy. Je dobré, že sme boli celý zápas hladní a išli sme za gólmi. Súpera sme do ničoho nepustili. Vedeli sme o bilancii domácich zápasov a aj preto sme si dali cieľ zlepšiť to," poznamenal Faško. Košičania môžu za určitých okolností získať definitívu účasti v skupine o titul už po najbližšom zápase v Ružomberku. Ak sa tak nestane, o všetkom rozhodne ich záverečný súboj v základnej časti proti Michalovciam.