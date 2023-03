Košičania si na bystrickom ľade vychutnali triumf po základnej časti

Banská Bystrica 5. marca (TASR) – Hokejisti Košíc zvládli aj posledné 44. kolo základnej časti Tipos extraligy. Po víťazstve 4:2 v Banskej Bystrici sa mohli tešiť z prvého miesta po dlhodobej časti súťaže, bratislavský Slovan totiž podľahol doma Novým Zámkom 2:4-



"V Banskej Bystrici sa nehrá ľahko, je tu malé klzisko, ale pripravovali sme sa na to. Potrebovali sme uhrať body a jedným očkom sme sa dívali na druhý zápas na Slovane. Je to pre nás super koniec základnej časti, prvé miesto je pekné. Chvíľu si to užijeme a potom sa už budeme pripravovať na play-off, to je tá najdôležitejšia fáza. Dúfam, že nás na ňu víťazné zápasy v závere základnej časti dobre naladili,“ netajil košický kapitán Michal Chovan.



Spolu s celým tímom sa vrátil zo šatne na bystrický ľad po tom, čo sa Košičania dozvedeli výsledok z Bratislavy. "Oceliari" si vychutnali víťazné pocity s fanúšikmi, ktorí merali cestu pod Urpín. Chovan sa následne pustil do hodnotenia dlhodobej časti súťaže: „Základná časť bola ťažká, náročná. Dobre vieme, kde sme sa v októbri nachádzali, ešte aj v novembri sme sa herne trápili, no verili sme, že kvalitu máme. Skvelý kolektív sa ukázal v ďalších zápasoch a v závere sme bojovali jeden za druhého. Nestavali sme to na nejakých individualitách. Bojovali sme ako tím a to bol základ úspechu. Chalani sú nastavení, že chceme ísť za našim cieľom a budú makať naplno. Tešíme sa už na play-off a verím, že si udržíme formu.“



O víťazný košický gól sa v Banskej Bystrici postaral v presilovke Marek Bartánus. Ani on neskrýval radosť nielen z ôsmej výhry v rade, ale najmä z prvenstva po základnej časti. Pre TASR uviedol: „Išli sme do Banskej Bystrice s cieľom zvládnuť tento zápas s tým, že nech už to akokoľvek dopadne na Slovane. My sme chceli vyhrať, čo sa nám podarilo a som rád, že Nové Zámky to zvládli na Slovane a my sme vyhrali základnú časť, za čo sme vďační. Bystričania posledných dvadsať či pätnásť zápasov majú formu ako hrom, stretli sa teda prvé dve mužstvá tabuľky, čo sa týka formy, takže bol to veľmi ťažký zápas, ale zvládli sme ho. Naša forma je excelentná, no my si musíme dať do hláv, že sme iba na začiatku cesty. Určite nám posledných osem triumfov v rade pomôže smerom do play-off. Avšak musíme zostať pokorní a ďalej pracovať.“



Košičania boli ešte v októbri na poslednom mieste tabuľky a až v samom závere základnej časti Tipos extraligy sa dostali na prvú priečku, a to vôbec prvýkrát v sezóne v poslednom kole. „To som ešte nezažil a som nesmierne rád, že môžem byť súčasťou tohto mužstva. Máme výborný tím, dobre poskladaný. Verím, že aj play off dopadne pre nás úspešne, ale čaká nás kusisko roboty, no ísť do vyraďovačky s takouto formou je plusom pre nás,“ prízvukoval Bartánus.



V bránke Košíc bol v posledných zápasoch veľkou oporou Jaroslav Janus. Aj v Banskej Bystrici podržal dôležitými zákrokmi svoj tím. Ani on tak neskrýval radosť: „Myslím si, že sme boli lepším mužstvom, vypracovali sme si viac šancí. Som rád, že sme dali napokon o ten gól viac a v závere si to poistili. Zápas sa láme v presilovkách. Potvrdili sme, že oslabenia máme dobré, chalani v nich podali super výkon. Je to skvelý pocit mať takúto víťaznú šnúru. S dobrou náladou tak ideme do play-off, dobre sme nastavení. Verím, že na tieto výkony nadviažeme aj vo vyraďovacej fáze súťaže.“