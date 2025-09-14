< sekcia Šport
Košičania spadli do Csaplárovej pasce, Mišovič myslí na Gól mesiaca
Bola to typická „Csaplárova pasca,“ teda situácia, keď tím premrhá náskok 2:0. Tento výraz spopularizoval český tréner Josef Csaplár, ktorý viackrát zdôraznil, že 2:0 je najhorší výsledok.
Autor TASR
Košice 14. septembra (TASR) - Chceli byť šťukou ligy, ktorá bude šliapať na päty najlepším, zatiaľ však futbalisti FC Košice zbierajú najmä prehry. Z úvodných piatich zápasov prehrali štyri a dojem si nenapravili ani v sobotu proti Komárnu. V ňom doma prehrali 2:3, keď prišli o náskok 2:0 a útočník Roman Čerepkai priznal, že tím by si mal takýto náskok postrážiť aj napriek červenej karte.
Bola to typická „Csaplárova pasca,“ teda situácia, keď tím premrhá náskok 2:0. Tento výraz spopularizoval český tréner Josef Csaplár, ktorý viackrát zdôraznil, že 2:0 je najhorší výsledok. Túto teóriu po zápase pripomenul aj tréner Komárna Mikuláš Radványi. „To je vždy zradný výsledok. Keď mužstvo vedie 2:0, tak si myslí, že už má tri body. Keď však inkasuje, súper sa naštartuje a dostane sa na koňa. Tak to bolo aj dnes,“ konštatoval skúsený kormidelník, ktorému sa v Košiciach darí.
A nielen jemu, ale aj Komárnu, ktoré v súčte ligových zápasov s pohárovými a duelmi v nižšej súťaži zvíťazilo v Košiciach v štyroch zápasoch po sebe. „Je pravda, že štyrikrát po sebe som v Košiciach zvíťazil. Chlapci už žartovali, že by sme tu mali hrávať domáce zápasy. Je to pekná bilancia, no potrebujete k nej aj šťastie. Dnes sme ho mali,“ poznamenal Radványi.
Ani jeho tím nemal ideálny štart do sezóny. Po sľubných výsledkoch v príprave prehral štyri ligové zápasy v sérii, no potom sa naštartoval. Sebavedomie si dvihol pohárovým víťazstvom vo Svodíne (4:1) a následne získal cenné tri body po triumfe nad Skalicou 1:0. Tím si veril aj v Košickej futbalovej aréne a nič na tom nezmenil ani nepriaznivý stav po prvej prestávke. „V prvom polčase nám chýbala efektivita. Boli tam šance, z ktorých sme mali dať góly,“ konštatoval 21-ročný útočník Martin Mišovič, ktorý sa napokon stal hrdinom KFC.
Radványi ho poslal na ihrisko v 77. minúte a o desať minút na to sa prezentoval gólom, ktorý bude ašpirovať na jeden z najkrajších v sezóne. Brankár Matúš Kira, ktorý nahradil Dávida Šípoša, nedosiahol na jeho strelu spoza šestnástky, ktorú Mišovič napálil ideálne. „Nečakal som, že dám takýto gól, ešte k tomu na 3:2 pre nás. Hlavne som však rád, že máme tri body ako tím. Takto musíme ísť ďalej a víťaziť aj v ďalších zápasoch,“ konštatoval Mišovič, ktorý netajil, že by rád ašpiroval na víťazstvo v ankete Gól mesiaca.
Úplne iné starosti mali po zápase Košičania. Ich tréner Roman Skuhravý už v uplynulej sezóne zdôraznil, že má rád „totálny futbal,“ ktorého výsledkom sú aj góly, častokrát na oboch stranách. V ich domácich zápasoch naďalej padajú v priemere viac než tri góly, no herný prejav i výsledky majú ďaleko od predstáv fanúšikov, hráčov i trénera. Proti Komárnu to dlho vyzeralo sľubne, no červená karta Mareka Zsigmunda v úvode druhého polčasu naštartovala obrat hostí. „Nie sme vo fáze, keď si môžeme myslieť, že víťazstvo už máme vo vrecku. Veľmi ma mrzí prvý inkasovaný gól najmä pre spôsob, akým sme k nemu prišli. Za stavu 2:2 to už bolo o tom, kto sa presadí a presadil sa súper,“ konštatoval Skuhravý. Aj Čerepkai priznal, že kurz zápasu sa zmenil po červenej karte. „Nejaký vplyv to určite malo. Komárno potom začalo viac kombinovať, my sme hrali viac na brejky, no nevedeli sme ich dotiahnuť do konca.“
Košičanom nepriniesli šťastie ani nové dresy, na ktorých absentujú typické tímové farby a je ladený skôr čiernobielo. Fanúšikovia košického tímu dali piskotom a pokrikmi najavo, že si želajú návrat k tradičným farbám, teda žltej a modrej. Ich pohnútky umocnil aj nepriaznivý výsledok proti tímu, ktorý bol tabuľkový konkurent Košičanov.
Tí pred sezónou hovorili o ambíciách súperiť s elitnými tímami ligy, pričom chceli nadviazať na vlaňajšiu sezónu, v ktorej bojovali v skupine o titul. Začiatok sezóny však ukazuje, že cesta do lepšej polovice Niké ligy bude náročná. Na konte majú iba tri body za víťazstvo nad Ružomberkom a hoci ich čakajú ešte dve dohrávky, pohľad na tabuľku ich neteší. Pred sobotňajším zápasom v Skalici figurujú na predposlednom mieste s rovnakým počtom bodov ako posledný Prešov. „Zatiaľ to nejde. Treba sa nad tým zamyslieť a otvorene si povedať, v čom to je. Tento zápas sme si prehrali sami. Mali sme ho vyhrať, viedli sme 2:0. Aj s červenou kartou by sme to mali zvládnuť,“ pripomenul Čerepkai.
Bola to typická „Csaplárova pasca,“ teda situácia, keď tím premrhá náskok 2:0. Tento výraz spopularizoval český tréner Josef Csaplár, ktorý viackrát zdôraznil, že 2:0 je najhorší výsledok. Túto teóriu po zápase pripomenul aj tréner Komárna Mikuláš Radványi. „To je vždy zradný výsledok. Keď mužstvo vedie 2:0, tak si myslí, že už má tri body. Keď však inkasuje, súper sa naštartuje a dostane sa na koňa. Tak to bolo aj dnes,“ konštatoval skúsený kormidelník, ktorému sa v Košiciach darí.
A nielen jemu, ale aj Komárnu, ktoré v súčte ligových zápasov s pohárovými a duelmi v nižšej súťaži zvíťazilo v Košiciach v štyroch zápasoch po sebe. „Je pravda, že štyrikrát po sebe som v Košiciach zvíťazil. Chlapci už žartovali, že by sme tu mali hrávať domáce zápasy. Je to pekná bilancia, no potrebujete k nej aj šťastie. Dnes sme ho mali,“ poznamenal Radványi.
Ani jeho tím nemal ideálny štart do sezóny. Po sľubných výsledkoch v príprave prehral štyri ligové zápasy v sérii, no potom sa naštartoval. Sebavedomie si dvihol pohárovým víťazstvom vo Svodíne (4:1) a následne získal cenné tri body po triumfe nad Skalicou 1:0. Tím si veril aj v Košickej futbalovej aréne a nič na tom nezmenil ani nepriaznivý stav po prvej prestávke. „V prvom polčase nám chýbala efektivita. Boli tam šance, z ktorých sme mali dať góly,“ konštatoval 21-ročný útočník Martin Mišovič, ktorý sa napokon stal hrdinom KFC.
Radványi ho poslal na ihrisko v 77. minúte a o desať minút na to sa prezentoval gólom, ktorý bude ašpirovať na jeden z najkrajších v sezóne. Brankár Matúš Kira, ktorý nahradil Dávida Šípoša, nedosiahol na jeho strelu spoza šestnástky, ktorú Mišovič napálil ideálne. „Nečakal som, že dám takýto gól, ešte k tomu na 3:2 pre nás. Hlavne som však rád, že máme tri body ako tím. Takto musíme ísť ďalej a víťaziť aj v ďalších zápasoch,“ konštatoval Mišovič, ktorý netajil, že by rád ašpiroval na víťazstvo v ankete Gól mesiaca.
Úplne iné starosti mali po zápase Košičania. Ich tréner Roman Skuhravý už v uplynulej sezóne zdôraznil, že má rád „totálny futbal,“ ktorého výsledkom sú aj góly, častokrát na oboch stranách. V ich domácich zápasoch naďalej padajú v priemere viac než tri góly, no herný prejav i výsledky majú ďaleko od predstáv fanúšikov, hráčov i trénera. Proti Komárnu to dlho vyzeralo sľubne, no červená karta Mareka Zsigmunda v úvode druhého polčasu naštartovala obrat hostí. „Nie sme vo fáze, keď si môžeme myslieť, že víťazstvo už máme vo vrecku. Veľmi ma mrzí prvý inkasovaný gól najmä pre spôsob, akým sme k nemu prišli. Za stavu 2:2 to už bolo o tom, kto sa presadí a presadil sa súper,“ konštatoval Skuhravý. Aj Čerepkai priznal, že kurz zápasu sa zmenil po červenej karte. „Nejaký vplyv to určite malo. Komárno potom začalo viac kombinovať, my sme hrali viac na brejky, no nevedeli sme ich dotiahnuť do konca.“
Košičanom nepriniesli šťastie ani nové dresy, na ktorých absentujú typické tímové farby a je ladený skôr čiernobielo. Fanúšikovia košického tímu dali piskotom a pokrikmi najavo, že si želajú návrat k tradičným farbám, teda žltej a modrej. Ich pohnútky umocnil aj nepriaznivý výsledok proti tímu, ktorý bol tabuľkový konkurent Košičanov.
Tí pred sezónou hovorili o ambíciách súperiť s elitnými tímami ligy, pričom chceli nadviazať na vlaňajšiu sezónu, v ktorej bojovali v skupine o titul. Začiatok sezóny však ukazuje, že cesta do lepšej polovice Niké ligy bude náročná. Na konte majú iba tri body za víťazstvo nad Ružomberkom a hoci ich čakajú ešte dve dohrávky, pohľad na tabuľku ich neteší. Pred sobotňajším zápasom v Skalici figurujú na predposlednom mieste s rovnakým počtom bodov ako posledný Prešov. „Zatiaľ to nejde. Treba sa nad tým zamyslieť a otvorene si povedať, v čom to je. Tento zápas sme si prehrali sami. Mali sme ho vyhrať, viedli sme 2:0. Aj s červenou kartou by sme to mali zvládnuť,“ pripomenul Čerepkai.