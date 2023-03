Košičania splnili úlohu, tréner Nitry Stavjaňa spokojný s prístupom

Košice 19. marca (TASR) - Desiate víťazstvo po sebe, no najmä náskok 2:0 v sérii. Hokejisti HC Košice splnili "domácu úlohu" a v úvodných oboch domácich zápasoch na vlastnom ľade zdolali HK Nitra vo štvrťfinále play off Tipos extraligy. Zatiaľ čo prvý duel pre nich vyznel pomerne hladko (5:2), v druhom sa na víťazstvo nadreli oveľa viac a rozhodli o ňom až v samostatných nájazdoch. Kormidelník nitrianskeho tímu Antonín Stavjaňa bol po druhom zápase spokojný s výrazne zlepšeným výkonom svojich zverencov.



Pred sobotným duelom spravil v zostave dve zmeny v ofenzíve. Samuela Solenského a Sebastiána Čederleho nahradili Marek Tvrdoň a Phil Knies. "Vyzeralo to, že sme vymenili nie dvoch, ale pätnástich hráčov. S výsledkom nemôžem byť spokojný, ale spokojný som s prístupom, za ktorý som hráčom poďakoval," povedal Stavjaňa. Jeho tím stiahol manko z 0:2 na 2:2, neskôr vyrovnal aj na 3:3, no za nevyužitú presilovku v predĺžení neskôr pykal v samostatných nájazdoch. V nich Filip Krivošík ani Jakub Lacka gólovo nezareagovali na presný zásah domáceho Michala Chovana a následne Marek Bartánus spečatil víťazstvo košického tímu. "Myslím si, že dnes sme si zaslúžili zvíťaziť. Boli tam nejaké veci, ktoré boli zaujímavé. Nič sa nedá robiť, ideme ďalej. Chceli sme v Košiciach zvíťaziť aspoň v jednom zápase, nepodarilo sa, no verím, že teraz zvíťazíme doma," poznamenal Krivošík, podľa ktorého môže ísť nitriansky tím sebavedomo do dvoch domácich duelov: "Vieme, čo na nich platí. Dnes sme si to potvrdili. Verím, že to doma zlomíme."



Marek Bartánus rutinérskym zakončením potvrdil hernú fazónu, ktorou sa prezentoval v závere základnej časti a aj v úvode play off. Na samostatný nájazd proti Liborovi Kašíkovi si veril: "Mal som výhodu, že hráč Nitry predo mnou nedal gól a ja som mohol rozhodnúť. Som veľmi rád, že mi to padlo. Myslím si, že to bolo zaslúžené víťazstvo, no rodilo sa ťažko. V sérii vedieme 2:0 a presne to sme chceli - potvrdiť výhodu domáceho prostredia." Košičania očakávali po prvom zápase odlišný prístup svojho súpera. "Už po ňom sme si v kabíne hovorili, že druhý bude úplne iný. Tak sa aj stalo. My musíme hrať svoj hokej a pozerať sa na seba," uviedol Bartánus.



Rozhodujúci samostatný nájazd premenil košický kapitán Michal Chovan. Blafákom do bekhendu natiahol Kašíka a rozjasal väčšinu z vyše šesťtisíc divákov. "Je úplne jedno, kto bude dávať góly. My chceme ísť za jedným cieľom a chceme úspech. Nikto si tu nemá čo dokazovať. Chceme ako tím niečo dosiahnuť pre ľudí, ktorí sa o nás starajú," uviedol Chovan, ktorý bol rád za ideálny stav 2:0 po domácom dvojzápase: "Oba zápasy boli ťažké, druhý ešte ťažší než prvý. Súper hral dobre. Vedeli sme, že to budú náročné duely a to sa aj ukázalo. Predviedli sme dobrý výkon, bojovný. Ideme ďalej," poznamenal košický kapitán. Tréner košického tímu Dan Ceman očakáva podobne náročné zápasy aj v Nitre. Tretí duel série je na programe v utorok. "Očakávam ďalší ťažký zápas pred búrlivým publikom. Dnes to bol kvalitný play off zápas, o ktorý sa zaslúžili oba tímy. Najskôr sme si mysleli, že zápas máme vo svojich rukách, no dvakrát sme stratili svoj náskok. Chcem pochváliť brankára Janusa, ktorý zvládol samostatné nájazdy," povedal Ceman.