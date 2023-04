Košičania sú prví finalisti, Michalovce zdolali 4:3 na zápasy

semifinále play off Tipos extraligy - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 10. Slovák (Breton, Olsson), 37. Pollock (Lamper, Olsson), 60. Bartánus (Chovan) - 35. Buc (Bjalončík). Rozhodovali: Štefik, Stano - Synek, Kacej, vylúčení: 8:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 8347 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš - Jääskeläinen, Pollock, Leskinen - Bartánus, Chovan, Fejes - Lamper, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Hovorka, Havrila



Michalovce: Škorvánek - Glazkov, Macejko, Osburn, Hammond, Mihalik, Michalčin, R. Novák - Pereskokov, Pavlovs, Zabusovs - Okoličány, Buc, Bjalončík - Žitný, Suja, Chalupa - Puliš, Galamboš, Vašaš



/konečný stav série: 4:3, Košice postúpili do finále/

Košice 12. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice sa stali prvými finalistami play off Tipos extraligy. V rozhodujúcom siedmom semifinálovom zápase zdolali na domácom ľade HK Dukla Ingema Michalovce 3:1. V sérii triumfovali 4:3 na zápasy, finále si zahrajú prvýkrát od roku 2015.Finálový súper Košičanov vzíde zo série Zvolen - Spišská Nová Ves, ktorá za stavu 3:3 na zápasy vyvrcholí vo štvrtok vo Zvolene. Finále sa začne v nedeľu 16. apríla na košickom ľade.Pre Michalovce sa sezóna skončila, bez ohľadu na výsledok série Zvolen - Spišská Nová Ves v nej obsadia 4. miesto.Košičania išli do vedenia v 10. minúte, keď Slovák počas hry štyroch proti štyrom zblízka dorazil puk za brankára Škorváneka - 1:0. Prvá aj druhá tretina priniesli viacero vylúčených a hoci početné výhody priniesli viacero šancí, brankári v nich podržali svoje tímy. Aj hostia skórovali počas hry štyroch proti štyrom, keď košická obrana zabudla na Buca, ktorý po úniku prekonal Riečického - 1:1. Nerozhodný stav vydržal necelé dve minúty, keďže Pollock sa v oslabení dostal za obranu hostí a rozjasal tribúny - 2:1. Michalovčania v tretej časti nedokázali prekvapiť obranu súpera. Košické víťazstvo spečatil gólom do prázdnej bránky Bartánus.