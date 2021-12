Slovan zdolal Zvolen zaslúžene, zhodli sa na tom obaja tréneri

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)



Góly: 9. Šotek (Sersen, Windsor), 26. Rapuzzi (MacKenzie, Haščák), 38. Harris (Jääskeläinen), 50. Rapuzzi (MacKenzie), 54. Haščák (Jääskeläinen) - 43. Marcinek (Chlepčok), 44. Jedlička (Zuzin, Kotvan), 56. Viedenský (Roy). Rozhodovali: Adamec, Snášel - D. Konc ml., Stanzel, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovan: Windsor - Golian, MacKenzie, Sersen, Gachulinec, Maier, Valach, Beňo - Jääskeläinen, Rapuzzi, Haščák - Takáč, Harris, Yogan - Matoušek, Kytnár, Gašpar - Sukeľ, Bezák, Šotek



Zvolen: Rahm - Kotvan, Barcík, Roy, Meliško, Hraško, Kubka, Sládok, Ďuriš - Zuzin, Viedenský, Jedlička - Leskinen, Krieger, Saracino - Stupka, Mikúš, Török - Csányi, Marcinek, Chlepčok

Na snímke zľava Rastislav Gašpar, tréner Slovana Róbert Döme, Wiliam Rapuzzi, Samuel Takáč a Joona Jääskeläinen v hokejovom zápase 25. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 10. decembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Hlasy po zápase:

Tréner Zvolena Peter Oremus po zápase uviedol: "Slovan potvrdil že hrá výborne, naše góly prišli neskoro. Za stavu 3:0 sme im to skomplikovali, ale neboli sme húževnatí v útočnom pásme, nevedeli sme sa v ňom udržať dlhšie. V presilovkách sme si tiež nevytvorili veľa šancí. Slovan vyhral zaslúžene, my sa na neho musíme v ďalšom zápase lepšie pripraviť."



Róbert Döme bol spokojnejší, jeho tím sa na súpera dobre pripravil: "Počas celého zápasu okrem piatich minút v tretej tretine sme boli lepší, boli sme silnejší na puku. Zvolen je však nepríjemný, výborne korčuľuje, ale my sme sa dobre pripravili. Dostali sme dva góly v tretej tretine, ale nemyslím si, že sme súpera do niečoho pustili, samozrejme kvalitu má. Nás podržal aj Windsor. Vyhrali sme zaslúžene."

Košičania ukončili sériu prehier a predĺžili krízu Michaloviec

Prvá výhra Droppu v pozícii hlavného trénera B. Bystrice

HC´05 Banská Bystrica – HC Nové Zámky 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 14. Šoltés, 32. Berger (Ščerbak), 57. Bubela (G. Gabor) – 24. Ondrušek (Bull), 58. J. Šiška (L. Kozák). Rozhodovali: Štefik, Fridrich – Kacej, P. Tvrdoň, vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Kostromitin, Breton, Žiak, Cardwell, Boldižár, Lopejský – Fossier, Berger, Šcerbak – Galbavý, Bubela, Šoltés – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Melcher, G. Gabor, Rákoš



N. Zámky: Bakala – Hatala, Bull, Holenda, Fereta, L. Kozák, Roman, Ligas – Šišovský, J. Šiška, Jackson – Števuliak, Langkow, Klempa – T. Varga, Fetkovič, Mišiak – Ferenyi, Ondrušek, Barto

Bratislava 10. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava uspeli v piatkovom šlágri 25. kola Tipos extraligy, na svojom ľade zdolali HKM Zvolen 5:3. Sériu víťazstiev tak natiahli už na deväť zápasov. Zverenci Róberta Dömeho si poistili 1. miesto v tabuľke, pred druhým Zvolenom majú už 10-bodový náskok.Súboj prvého s druhým začal lepšie Zvolen, hneď v druhom striedaní zatlačil domácich a Windsor, ktorý ležal v bránkovisku, len so šťastím neinkasoval. Slovan potom odpovedal po akcii Bezáka, jeho strela trafila len hrudník Rahma. Neskôr to individuálne skúsil Valach, ale aj on stroskotal na brankárovi. Slovan potom mal viac z hry a aj streleckú prevahu a korunoval to v 9. minúte. Šotek potiahol puk po prihrávke Sersena a strelou spoza hráča prekvapil Rahma - 1:0. Slovan bol po góle aj naďalej aktívnejší, no mohol inkasovať pri vlastnej presilovke, keď sa do úniku dostala dvojica Viedenský - Zuzin, ale Winsdor ich vychytal. Vzápätí sa dostával do šance Rapuzzi, ale stav 1:0 sa už v prvej tretine nezmenil.Po prestávke obe mužstvá dobre bránili a v prvej šesťminútovke si ani jedno nevypracovalo vážnejšiu šancu. Potom však MacKenzie poslal puk pred bránku, kde číhal Rapuzzi, a útočník Slovana zvýšil na 2:0. Tesne po góle trafil konštrukciu bránky Haščák. Oba tímy potom hrali v početnej výhode, ale gól padol pri hre 5 na 5, keď prihrávku Jääskeläinena zužitkoval Harris.Tesne po začiatku tretej tretiny trafil Yogan žŕdku, Zvolenu sa následne podarilo skorigovať stav. Marcinek na dvakrát prekonal Windsora a Zvolenu dal nádej. Ešte lepšie to z pohľadu hostí vyzeralo o 64 sekúnd neskôr, keď Jedlička strelil ich druhý gól. Domácim vzápätí priťažilo vylúčenie Matoušeka, ale ubránili sa. Už pri hre 5 na 5 utiekol obrane Zvolena Yogan, ale opäť netrafil. Rozhodnutie však priniesla následná presilovka Slovana, keď druhý gól v zápase zaznamenal Rapuzzi a tri a pol minúty po ňom trafil presne Haščák. Posledné slovo mal Viedenský, ktorý po dorážke upravil na konečných 5:3.Hokejisti HC Košice víťazstvom 5:3 nad HK Dukla Michalovce ukončili sériu prehier. V 55. minúte sa síce hostia dostali do vedenia 3:2, no záver patril Košičanom, ktorí otočili skóre vo svoj prospech.Tréner "oceliarov" Kalle Kaskinen bol na pozápasovej tlačovej konferencii netradične stručný, ale zároveň šťastný z víťazstva po troch prehrách.poznamenal kormidelník HC Košice.Na duel s Michalovcami bude rád spomínať útočník Michal Mrázik, ktorý v ňom dosiahol prvý extraligový gól. V 14. minúte využil presilovku a poslal domácich do vedenia. Puk, ktorým prekonal Devina Williamsa, si nestihol vziať.povedal s úsmevom. Po stretnutí veril, že tím psychicky nakopne aj obrat v závere zápasu.uviedol Mrázik.Hráči Michaloviec síce prestrieľali domácich 31:24, no vyšli bodovo naprázdno.povedal útočník Pavol Regenda, ktorý absolvoval prvý dvojgólový zápas v sezóne. Kormidelník Michaloviec bol po stretnutí strohý:poznamenal Tomek Valtonen.Hokejistom Banskej Bystrice sa podarilo na tretí pokus vyhrať prvý domáci zápas v aktuálnej sezóne 2021/2022. V 25. kole Tipos extraligy zdolali pod Urpínom Nové Zámky 3:2. Je to zároveň prvá výhre Ivana Droppu v pozícii hlavného trénera, keď 1. decembra nahradil odvolaného fínskeho kouča Tuukku Poikonena.uviedol na pozápasovom tlačovom brífingu Ivan Droppa.Banskobystričania sa piatkovou výhrou nad Novými Zámkami odlepili z predposledného miesta a dostali sa o skóre práve pred súpera z Nových Zámkov na desiatu priečku.dodal Droppa.Sklamanie na opačnej strane neskrýval asistent trénera Nových Zámkov Marek Dubec: