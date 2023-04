Košičania ukončili týždeň osláv s fanúšikmi na Hlavnej ulici

Košice 28. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice oslávili svoj deviaty titul majstrov slovenskej extraligy s fanúšikmi v piatok na Hlavnej ulici v Košiciach. Tisícky priaznivcov "oceliarov" svojou účasťou nadviazali na štvrtkovú autogramiádu, ktorá trvala viac než šesť hodín. "Sezóna, ktorú sme spolu zažili, bola krásna a presne pre toto to stálo za to," vyhlásil kapitán Michal Chovan pred fanúšikmi.



K Dolnej bráne sa dopravil na historickom vozidle spoločne s trénerom Danom Cemanom a Pohárom Vladimíra Dzurillu. S ním, a aj s Pohárom Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti, sa fanúšikovia mohli odfotografovať na štvrtkovej autogramiáde a túto príležitosť využili stovky z nich. Hráči absolvovali v týždni osláv viacero najmä súkromných akcií a úspech si vychutnal aj športový manažér Gabriel Spilar. "Keď som bol hráč, tak som hral a snažil som sa hrať čo najlepšie. Teraz som videl, čo všetko je potrebné spraviť pre úspech a ešte stále vstrebávam tento titul. Veľmi sa z neho teším a špeciálne mám radosť z úspechu najmä pre ľudí ako je (výkonný riaditeľ klubu) Milo Klíma a ďalší, ktorí sú nedocenení. Samozrejme, že na vrchole záujmu fanúšikov sú hráči, ale za všetkým je usilovná práca mnohých iných ľudí, ktorí si to zaslúžia," poznamenal Spilar.







Košičania vybojovali majstrovský titul v uplynulú nedeľu, keď v piatom finálovom zápase play off Tipos extraligy zdolali HKM Zvolen 3:0 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. So spontánnymi oslavami začali už po zápase a po ôsmich rokoch rozradostili svojich priaznivcov. Na Hlavnej ulici ich búrlivým potleskom vítali tisícky fanúšikov. "Oslavovali sme niekoľko dní. Uvedomujem si, že to môže byť môj posledný veľký úspech a tak som si to vychutnal," povedal útočník Marek Hovorka. Oslavou hokejového titulu sa zároveň začali Dni mesta Košice a jej súčasťou bol aj bohatý sprievodný program.