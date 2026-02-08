< sekcia Šport
Košičania úspešne začali jar, Čerepkai: „Skalici sme veľa nedovolili“
Autor TASR
Košice 8. februára (TASR) - Bilanciou deväť bodov z uplynulých troch zápasov sa môže vo futbalovej Niké lige pochváliť iba jeden tím. Nie je to žiadny z ašpirantov na titul, ale FC Košice, ktorý bojuje o záchranu a pod vedením Petra Černáka k nej kráča suverénnym krokom. „Vedeli sme, o čo sa hrá, ale aj na tento zápas sme sa pripravovali rovnako ako na každý iný,“ poznamenal útočník Roman Čerepkai po sobotňajšom víťazstve nad Skalicou 3:1.
Košičania tak ideálne vstúpili do jarnej časti a od Skaličanov, ktorí figurujú na poslednom 12. mieste, sa odpútali na rozdiel štyroch bodov. Košickí hráči aj tréneri si uvedomovali dôležitosť zápasu, zároveň je však obom tímom jasné, že týmto duelom sa jarná časť iba začína a v hre bude ešte celkovo 39 bodov. Úspešný vstup do jarnej časti bol však pre košický tím psychicky dôležitý. „Jedným z hlavných pozitív zápasu sú tri góly v sieti Skalice, ktorá nedostáva veľa gólov (pred duelom v Košiciach inkasovala 27 gólov v 18 zápasoch - pozn.). Takisto dobrá bola aj naša defenzíva, teda až na tú penaltu. Skalici sme veľa nedovolili, mala možno jednu-dve šance,“ zhodnotil Čerepkai. V 71. minúte zvýšil z penalty na priebežných 3:0 a dosiahol svoj šiesty gól v sezóne.
Košičania sa do Skalice pustili od úvodných minút a najmä v prvom polčase hrali ofenzívne. Vypracovali si viacero šancí a góly Mátyása Kovácsa a Milana Šimona Rehuša im priniesli náskok 2:0. Ten bol pre Košičanov už viackrát v prebiehajúcej sezóne zradný a prehajdákali ho. „Vedeli sme, že sa nám to už viackrát stalo. Počas prestávky sme si zdôraznili, že musíme aktívne vstúpiť aj do druhého polčasu. Bol to veľmi ťažký zápas, Skalica vôbec nehrala zle. Vytvárala si šance, no my tiež a dokázali sme ich využiť,“ konštatoval Čerepkai.
Na úvodných dvoch góloch Košíc mal výrazný podiel 20-ročný ofenzívny stredopoliar Rehuš. Najskôr efektnou prihrávkou za obrancu vysunul do veľkej šance Kovácsa, po polhodine hry si po zasekávačke a krížnej strele pripísal druhý gól v sezóne. „Dostal šancu a chopil sa jej. Strelil gól, ktorý bol dôležitý,“ pochválil Rehuša tréner Peter Černák. Pod jeho vedením majú Košičania v Niké lige bilanciu 3-1-1. Víťaznú sériu sa pokúsia predĺžiť v očakávanom derby zápase v Prešove, ktorý je na programe v sobotu 14. februára.
