Košičania vzdorovali švédskemu kolotoču, ale naďalej sú bez bodov

Doterajšie výsledky HC Košice v Lige majstrov:



EHC Biel-Bienne - Košice 3:1



Košice - Servette Ženeva 2:3



EC Red Bull Mníchov - Košice 5:2



Rapperswill-Jona Lakers - Košice 5:2



Košice - AIK Skelleftea 1:2





zostávajúci program HC Košice v LM:



streda, 18. októbra: Košice - Adler Mannheim /18.30/

Košice 11. októbra (TASR) - Tréner Dan Ceman pochválil hokejistov HC Košice za výkon v utorňajšom zápase Ligy majstrov, no ani na piaty pokus sa im nepodarilo bodovať. Švédsky tím AIK Skelleftea viackrát predviedol svoje korčuliarske prednosti a zvíťazil 2:1.Košičania mali po zápase rozpačité pocity: "," poznamenal útočník Patrik Rogoň, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča HC Košice v zápase. Domáci si uvedomovali, že silnou stránkou ich súpera je najmä pohyb. V úvodnej tretine sa Skelleftea viackrát usadila v útočnom pásme, vyťažila z toho jeden gól a v aktívnej hre s dynamickým korčuľovaním pokračovala aj v druhej časti. V zvieraní domácich im pomohla aj zmena strán. "," zhodnotil brankár Jaroslav Janus.Jeho spoluhráči sa takticky pripravili na herný štýl súpera: "," poznamenal útočník Mário Lunter, ktorý streli v úvode druhej tretiny jediný gól Košíc. Janus čelil v druhom dejstve 17 strelám, v zápase mal celkovo 28 zákrokov. Aj jeho mrzelo, že Košičanom sa ani v piatom zápase LM nepodarilo bodovať. Ich postupové šance boli pred zápasom iba v teoretickej rovine, prípadným víťazstvom alebo remízou v riadnom hracom čase chceli potešiť domácich priaznivcov. "Sú to zápasy na najvyššej európskej úrovni a každý je náročný. Chýbalo nám aj trošku šťastia, mohlo to byť 2:2, no v závere sme trafili do žŕdky," pripomenul Janus sľubnú príležitosť Huntera Fejesa."Oceliarom" k bodovému zisku nepomohla ani zmena kapitána. Michal Chovan prenechal "C" obrancovi Jensovi Olssonovi. "Chovy" s tým prišiel a kabína to schválila. Jensa všetci rešpektujeme ako skúseného veterána a ako Švédovi sme ho nechali viesť tím proti silnému švédskemu tímu," prezradil tréner Dan Ceman. HC Košice a Bolzano sú naďalej jediné dva tímy, ktoré doteraz nezískali ani bod. Taliansky tím to mohol zmeniť v stredajšom domácom zápase s Pelicans Lahti. Košičania uzavrú svoje účinkovanie v Lige majstrov v stredu 18. októbra domácim zápasom proti Adleru Mannheim.