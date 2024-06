Košičania začali prípravu s tromi posilami i uzdraveným Pačindom

Program prípravných zápasov FC Košice pred sezónou 2024/2025:



Sobota, 22.júna: FK Humenné - FC Košice



Sobota, 29. júna: FC Kisvárda (Maď.) - FC Košice



Streda, 3. júla: MŠK Žilina - FC Košice



Sobota, 6. júla: MFK Zemplín Michalovce - FC Košice



Sobota, 13. júla: Górnik Zabrze (Poľ.) - FC Košice



Pondelok, 22. júla: FC Košice - AS Rím (Tal.



Košice 17. júna (TASR) - Futbalisti FC Košice začali spoločnú prípravu na sezónu 2024/2025 s tromi novými tvárami a aj s navrátilcom Erikom Pačindom, ktorý sa zotavil po zranení. Tréner Gergely Geri naznačil aj ďalšie posilnenie kádra, no konkrétne mená zatiaľ neprezradil. Zaujímavým spestrením prípravného obdobia bude generálka na domácu ligu proti AS Rím.Hráči FC Košice boli v sezóne 2023/2024 nováčik v najvyššej súťaži a o zotrvaní v nej rozhodli až v závere bojov v skupine o udržanie sa. V nasledujúcom ročníku by sa radi vyhli záchranárskym prácam a tomu chcú prispôsobiť aj stavbu kádra.konštatoval tréner Geri, ktorý sa trénerského kormidla ujal pred posledným zápasom uplynulej sezóny. Jeho zverenci vtedy zvíťazili nad Michalovcami 2:0 v priamom súboji o vyhnutie sa baráži. Geri sa po splnení hlavného cieľa dohodol s klubom na pokračovaní spolupráce a verí, že ročník 2024/2025 prinesie košickému futbalu viac radosti: "V medzisezónnom období pribudli do košického kádra Szilárd Bokros a Daniel Magda a aj už bývalý kapitán Ružomberka Marek Zsigmund, ktorý by mal vystužiť stred poľa. V blízkom období by mal klub predstaviť aj ďalšie nové tváre a aj informovať o hráčoch, s ktorými už nepočíta. "prezradil Geri.Košický klub nedávno informoval o atraktívnom prípravnom zápase, v ktorom si v pondelok 22. júla na domácom trávniku zmeria sily s AS Rím." poznamenal Geri.Do prípravy sa od pondelka zapojil aj skúsený Erik Pačinda, ktorý veľkú časť sezóny 2023/2024 vynechal pre problémy s nohou. Odohral v nej sedem zápasov a v januári absolvoval operáciu achilovky. "poznamenal Pačinda.V klube si veľa sľubujú aj od Zsigmunda, pre ktorého išlo o prvú zmenu pôsobiska v profesionálnej kariére. "" uviedol Zsigmund, pre ktorého bol príchod do košického klubu špeciálny, keďže práve v tamojšej Košickej futbalovej aréne sa 1. mája tešil z triumfu v Slovenskom pohári. Vo farbách MFK Ružomberok triumfoval nad Spartakom Trnava 1:0." prezradil Zsigmund.