Košičania zdolali Myjavu a postúpili do najvyššej futbalovej súťaže

II. liga - 28. kolo:



FC Košice - Spartak Myjava 2:0 (0:0)



Góly: 56. Jakubko, 72. Mizerák. Rozhodovali: Choreň - Kuba, Ferenc, ŽK: Krivák - Svatík, 3233 divákov.







KFC Komárno - FK Rača 1:0 (1:0)



Gól: 11. Šmehyl. Rozhodovali: Benedik - Pacák, Weiss, ŽK: Tóth, Šimko, Horodník, Pastorek - Žákech, Bellás, Hluško, Ružička, 522 divákov







MŠK Žilina B - Slavoj Trebišov 4:3 (0:1)



Góly: 48. Essomba Bikoula, 65. Šnajder, 75. Addo, 83. Kopásek - 15. Novák, 50. Ilinjo, 57. P. Kolesár. Rozhodovali: Chromý - Bobko, Želzňák, ŽK: Trbalík, R. Owusu - Begala, Špak, 105 divákov







FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica 3:2 (1:0)



Góly: 22. Džankovič, 59. Mazáň, 74. Tatar - 52. Ďungel, 79. Matejčík . Rozhodovali: Fúsek - Kmec, Straka, ŽK: Bonsu, Tatar, Mazáň - Nagy, Zemko, Begáň, Demjan, 302 divákov







FK Humenné - ŠK Slovan Bratislava B 0:0



Rozhodovali: Matej - Tokoš, Špivák, ŽK: Komjatý, Zlacký, Diamé, Dzurík, De Oliveira - Ivanics, Antálek, Marcelli, 580 divákov







MFK Dolný Kubín - 1. FC Tatran Prešov 2:1 (2:0)



Góly: 28. Jackuliak, 44. Farský - 68. Andrič. Rozhodovali: Dohál - Bednár, Čajka, ŽK: Bača, Červeň - Karaš, Baran, Nagy, Hatok, Milunovič, 425 divákov







FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Púchov 3:2 (1:1)



Góly: 45. B. Owusu, 70. Záhradník, 82. Szabó - 8. Mráz, 78. Holiš. Rozhodovali: Ihring - Lauer, Borsányi, ŽK: Lehotský, Ančič - Kopičár, Kaufman, Martinček, Pobořil, Kapusniak, Pilný, Belic, ČK: 73. Lehotský (Šamorín) po 2. ŽK, 208 divákov







FC Petržalka - FK Dubnica nad Váhom 1:2 (1:0)



Góly: 24, Harba - 52, Babovič, 80. Švec. Rozhodovali: Libiak - Jánošík, Juhos, ŽK: Riznič - Kramár, Isaac, Hodál, Perniš, ČK: 90.+5. Rizie (Dubnica), 327 divákov

Košice 12. mája (TASR) - Futbalisti FC Košice si vybojovali postup do Fortuna ligy. V predposlednom kole II. ligy zdolali Myjavu 2:0 a pred druhým Prešovom majú už nedostihnuteľný štvorbodový náskok. Najvyššia súťaž sa bude hrať v Košiciach po ôsmich rokoch. Definitívne sa rozhodlo aj o zostupujúcich. Do III. ligy vypadli Rača a Dubnica nad Váhom.Košičania si mohli v predstihu zabezpečiť priamy postup do Fortuna ligy, no okrem víťazstva k tomu potrebovali aj triumf, prípadne remízu, Dolného Kubína proti Prešovu. Hráči Tatrana napokon prehrali 1:2 a čaká ich baráž s predposledným tímom 1. ligy. Košice v súťaži nahradia Liptovský Mikuláš.Po obojstranne nervóznom prvom polčase sa Košičania dostali do vedenia v 56. minúte gólom Jakuba Jakubka, ktorý hlavičkou zakončil akciu po priamom kope. O 16 minút sa takisto hlavou presadil nepokrytý Ján Mizerák.Komárno nastúpilo na zápas s vedomím, že už sa v tabuľke nemôže pohnúť a obsadí konečnú 3. priečku, no pre záchranárske práce Rače nemalo pochopenie a pripísalo si tri body. V 11. minúte skóroval ako jediný Šimon Šmehyl. Posledná Dubnica zvíťazila v Petržalke 2:1, no k záchrane jej to nepomohlo.