Košičania zlepšili výkon a vyrovnali, Chovan: Dôležitý bol prvý gól

Košice 20. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice naplnili odhodlanie zlepšiť svoj výkon a finálovú sériu s Nitrou vyrovnali na 1:1. Podľa kapitána Michala Chovana bol pre presvedčivý výsledok 5:1 dôležitý prvý gól, ktorý naštartoval „oceliarov." Tí strelili viac než štyri góly na domácom ľade prvýkrát od 3. januára.



Košičania nechceli dopustiť, aby na nitriansky ľad odchádzali po dvoch prehrách a po úvodnom zápase, v ktorom podľahli 0:2, z nich sršalo odhodlanie. „Bol to hokej hore-dole a taký nechceme hrať. Musíme sa z toho poučiť a v sobotu hrať iný zápas,“ vravel útočník Marek Bartánus, ktorého napokon tréner Dan Ceman nezaradil do zostavy pre druhý zápas. Vo štvrtom útoku ho nahradil Mário Lunter, ktorý sa prvým kanadským bodom v sezóne (v 17. zápase) v 35. minúte významne podieľal na góle Michala Chovana. Košický kapitán nadviazal na gól Joonu Jääskeläinena, ktorý krátko predtým poslal domácich do vedenia. „Veľmi nám pomohol prvý gól, ktorý nás nakopol,“ priznal Chovan. Prvý gól bol dôležitý už v úvodnom zápase a v 44. minúte ho strelili Nitrania. Defenzívy dlho dominovali aj v sobotňajšom stretnutí a tentoraz prelomenie obranných hradieb naštartovalo domácich. Tí pred 6849 divákmi predviedli zlepšený výkon. „Z našej strany to bol veľmi dobrý zápas. Hádzali sme sa do striel a pomáhali jeden druhému. O tom je play off. Každý jeden hráč v tíme mal na víťazstve svoj podiel,“ konštatoval Chovan.



Košický útočník Matúš Havrila uzavrel skóre gólom do prázdnej brá„nky. Ešte predtým bol jeden z aktérov nepríjemnej kolízie, po ktorej sa zranil útočník Nitry Samuel Buček. Trojnásobný držiteľ Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off sa do hry nevrátil a bezprostredne po zápase bol jeho stav otázny. „Dúfam, že bude v poriadku. Mrzí ma to. On ma trochu pridržal a zdá sa mi, že som mu padol na koleno a nevyzeralo to veľmi dobre. Prajem mu skoré uzdravenie. Chceme hrať náš hokej, ktorým sme zvíťazili v semifinále,“ poznamenal Havrila.



Košickí hráči si víťazstvom v druhom zápase zvýšili sebavedomie a na zlepšený výkon chcú nadviazať aj v utorok a v stredu v Nitre. „Diváci nám dnes veľmi pomohli a som rád, že nám to napadalo. Je jedno, akým výsledkom zvíťazíte v play off, no sme radi, že sme dnes strelili viac gólov. V Nitre očakávam výbornú atmosféru aj hokej. Verím, že sa výborne pripravíme na prvý zápas a že ho zvládneme,“ poznamenal Havrila.