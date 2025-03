Košičanom chýbala ľahkosť, kapitán Chovan: Nič ľahké sme nečakali

Košice 21. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice príliš nenadchli výkonmi v úvodných dvoch štvrťfinálových zápasoch play off, no pred pokračovaním série na ľade Trenčína si veria. Vo štvrtkovom zápase vyrovnali sériu na 1:1, keď o triumfe 2:1 po predĺžení rozhodol Michal Chovan. Kapitán "oceliarov" vyjadril nádej, že po úvodných dvoch zápasoch opadne z tímu tlak a bude hrať s väčšou ľahkosťou.



Košičania vstúpili do druhého zápasu s cieľom odčiniť prehru 3:4 z úvodného duelu a najmä vyrovnať stav série. Predstavu, že by išli na trenčiansky ľad za stavu 0:2, si nepripúšťali. Trenčania sa však od úvodu prezentovali koncentrovaným výkonom a domácich nepúšťali do vyložených šancí. Svoje miesto si zastali aj obaja brankári a bezgólové skóre vydržalo až do záveru druhej tretiny. Obranca Jakub Ferenc 17 sekúnd pred jej koncom prestrelil Gustavsa Grigalsa a dosiahol svoj druhý gól v sezóne. Neskôr práve Ferenc dostal lakťom do tváre od trenčianskeho útočníka Seana Joslinga, no k nevôli košických priaznivcov sa tento zákrok zaobišiel bez trestu. "Ja som to ani nevidel. Na chvíľku ma vyplo. Prebral som sa až na zemi. Spoluhráči mi to ukázali na videu. Rozhodcovia to posúdili tak, ako to posúdili. To ja už neovplyvním," konštatoval Ferenc. Košičania napokon tesný náskok neudržali, keď trenčiansky útočník Ondrej Maruna premiérovým extraligovým gólom poslal zápas do predĺženia. V ňom sa domáci dostali k presilovke, v ktorej Chovan potrestal vylúčenie Tomáša Záborského. "Je to veľmi dôležité víťazstvo. Verím, že z nás opadne tlak a v ďalších zápasoch budeme hrať s väčšou ľahkosťou a ofenzívnejšie. Taká je play off. Je to možno aj tým, že sme dlhšie nehrali. Kvalitu však máme a chceme ísť ďalej za každú cenu.



Neodohrali sme najlepšie zápasy, ale je to 1:1 a séria je otvorená. Nečakali sme nič ľahké, no náš tím má kvalitu na to, aby to zvládol," poznamenal Chovan a v podobnom duchu sa vyjadril aj Ferenc: "Naši fanúšikovia by boli určite radšej, keby to bolo o štyri góly, ale je to play off a tam sa hrá na body. Mali sme nervózny začiatok, nebolo to optimálne. Presilovka nás neskôr postavila na nohy, mali sme väčší tlak a skórovali sme. V tretej tretine Trenčín vyrovnal. Stále to nebol hokej, ktorý by sme chceli predvádzať. Vyrovnávajúci bod berieme a už sa chystáme do Trenčína." Košičania si pred zápasmi nasledujúcimi zápasmi veria. Práve "oceliari" boli v základnej časti najúspešnejší tím na klziskách sú erov, z ktorých priniesli 52 bodov. Trenčín bol v ZČ doma druhý najslabší. Nedávne zápasy však ukázali, že bilancia z dlhodobej časti nemá v play off veľkú výpovednú hodnotu. "Vieme hrať vonkajšie zápasy, hoci teraz je to v play off. Je pred nami ďalšia ťažká úloha. Určite to bude znovu vyrovnané. Musíme lepšie vstúpiť do zápasov a vytvárať si viac šancí," poznamenal Chovan.