Košičanov nasmerovali k víťazstvu narodeninoví oslávenci a Riečický

Košice 12. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice odvrátili v treťom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy hrozbu tretej prehry a v sérii proti Slovanu Bratislava znížili na 1:2. K víťazstvu 3:1 ich gólmi nasmerovali útočníci Adam Lapšanský a Brian Ihnačák, ktorí v predvečer zápasu oslávili 32. resp. 37. narodeniny.



"Dnes to bol veľmi dôležitý zápas. Keby sme ho nezvládli, dostali by sme sa do ťažkej situácie," poznamenal Lapšanský. Všetko podstatné sa odohralo v 2. tretine, v ktorej sa Košičania ujali vedenia 1:0 gólom Lapšanského. Naň krátko na to odpovedal Marcel Haščák po úniku, no následný Ihnačákov teč Deylovej strely znamenal skóre 2:1. Na konečných 3:1 uzavrel počas hry hostí bez brankára Patrik Rogoň.



"Každý zápas play off je náročný. My sme v predošlých zápasoch často povolili v druhej alebo tretej tretine, no teraz sme sa herne držali v každej, navyše so skvelým "Ričim" (Dominikom Riečickým, pozn.) v bránke. Hrali sme jednoducho, nevymýšľali sme. Súperovi sme síce dovolili tri brejky, ale, našťastie, bol z toho len jeden gól," konštatoval Lapšanský, ktorý oslávil nedeľňajšie 32. narodeniny prvým gólom v play off: "Jasné, že gól poteší a dúfam, že sa mi bude dariť aj naďalej a pomôžem tímu aj v ďalších zápasoch. Do každého zápasu ideme s cieľom zvíťaziť a aj zajtra (utorok) sa popasujeme o víťazstvo."



Kormidelník košického tímu Dan Ceman spravil po dvoch prehrách na bratislavskom ľade viacero zmien v zostave. Dotkli sa všetkých formácií a zásadná zmena nastala v bránke. Andreja Košarišťana prvýkrát v play off nahradil Dominik Riečický, pre ktorého to bol prvý zápas od 13. marca, keď sa zranil v zápase vo Zvolene. K triumfu 3:1 prispel 25 zákrokmi, dosiahol 96,15-percentnú úspešnosť zásahov a prekonal ho iba Marcel Haščák, ktorý v polovici zápasu skóroval po úniku zo stredného pásma.



Tím najviac podržal, keď napravil chyby spoluhráčov. "Podal výborný výkon, pomohol nám najmä po Takáčovom úniku počas našej presilovky v 3. tretine," poznamenal Ceman, ktorý vyzdvihol koncentrovaný výkon svojho tímu od prvej do poslednej minúty. "Dnes to bol skvelý hokej. Mrzieť nás môže, že sme sa vrátili k starým zlozvykom a vyústil z toho inkasovaný gól. Bolo však mimoriadne dôležité, že sme krátko na to skórovali. To nám dodalo sily a naštartovalo nás to. Pomohla nám aj skvelá divácka podpora, predsa len sa ľahšie hrá doma než vonku," povedal Ceman.



Pre HC Košice to bolo prvé víťazstvo v semifinálovej sérii presne po 2199 dňoch. Predošlé má dátum 4. apríla 2016, keď "oceliari" zdolali Banskú Bystricu, ktorej však následne podľahli 2:4 na zápasy. Proti Slovanu nastúpili s výraznou potrebou víťazstva, v opačnom prípade by prehrávali už 0:3. Pred najvyššou košickou návštevou sezóny - 7745 divákov - pripravili slovanistom prvú prehru v tohtoročnej play off. Zdolali ich po 10 prehrách, prvýkrát od 1. marca 2020.